Facebook, Sinir Bozucu Kırmızı Bildirim Noktalarını Kapatmayı Test Ediyor

Kırmızı renk, en çok dikkat çeken renklerden birisidir. Çok fazla kırmızı nokta ise insanları rahatsız ediyor. Bu durum Facebook'ta da, mobil oyunlarda da aynı. Yakın zamanda Facebook'ta bu sinir bozucu noktaya veda edebileceğiz.

Görünüşe bakılırsa Facebook, telefondaki mobil uygulamada kırmızı bildirim noktalarının kapatılabilmesini sağlayacak bir özelliği deniyor. Sosyal medya danışmanı Matt Navarra, Twitter'da testlerin devam ettiğini söyledi. Bu yazın başında da tersine mühendislik uzmanı Jane Manchun Wong, bu özelliğin Android uygulamasında gizlenmiş olduğunu keşfetmişti.

Bu kırmızı noktalar (resmi adıyla badgeler), epey bir kullanıcıyı rahatsız ediyor. Gruplarınızda bir aktivite olduğunda, yeni bir video geldiğinde, markete yeni bir ürün koyulduğunda vs çıkan bu noktalar, kullanıcıların hiç hoşuna gitmiyor. Bu noktalardan kurtulmak için yapılması gerekenleri anlatan pek çok yazı da mevcut.

Ne yazık ki herkes bu noktalardan kurtulamayacak. Facebook, şimdilik özelliği bir grup iOS ve Android kullanıcısıyla test ediyor. Testin bir parçası olup olmadığınızı görmek için yapmanız gerekenler şu şekilde:

Mobil uygulamadan "Ayarlar ve Gizlilik" sekmesine girin



"Ayarlar"a girin. Menüde aşağı ineren "Bildirimler" kısmına gelin.



Bildirimler sekmesinin en altnda "Bildirim Noktaları" ifadesini görüyorsanız, tebrikler. Bu kırmızı noktadan herkesten önce kurtulabilirsiniz.

Kırmızı noktalar, normalde insanları sitede daha çok zaman geçirtmek için bir yol olarak kullanılıyor. Bu durumdan memnun olup olmaması ise kişilerin yaşam şekilleriyle ilişkili oluyor.