Facebook, hasır sepetteki soğan reklamını cinsel içerikli bularak yayından kaldırdı

Kanada merkezli bir tohum firması, Facebook üzerinden reklam yayınladı. Facebook, hasır sepet içerisindeki soğanları cinsel içerikli buldu ve reklamı yayından kaldırdı. Firma sahibi yaptığı açıklamada, "Bu görsele bakıp cinsel bir çağrışım çıkarmak için epey aktif bir hayal gücünüz olması lazım" dedi.

Kanada merkezli tohum firması Gaze Seed Company Facebook üzerinden soğan reklamı yaptı. Reklam bir süre sonra Facebook tarafından kaldırıldı. Gerekçe olarak ise reklamın "tahrik edici olduğu" savunuldu. Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan firmanın yöneticisi Jackson McLean, soğan tohumlarının ambalajındaki görselin Facebook'un reklam kurallarına aykırı bulunduğunu ve bu nedenle platformda ürünün reklamını yapamadıklarını bildirdi.

CBC'de yer alan habere göre McLean, "Geçen gün Facebook'tan bir uyarı aldık, 'açıkça cinsellik içeren bir görselimizi platformdan men ettiklerini bildirdiler" açıklamasında bulundu.

"CİNSEL ÇAĞRIŞIM ÇIKARMAK İÇİN AKTİF BİR HAYAL GÜCÜ LAZIM"

Bu bildirim karşısında yapılabilecek tek şeyin gülmek olduğunu aktaran firma sahibi, "Sadece komik olduğunu düşündüm. Bu görsele bakıp cinsel bir çağrışım çıkarmak için epey aktif bir hayal gücünüz olması lazım" ifadelerini kullandı.

"BUNLAR SADECE SOĞAN"

Kararın büyük olasılıkla algoritma tarafından verildiğini söyleyen McLean, şirketin, 'açıkça cinsellik içeren' nitelemesine itiraz edeceğini bildirdi ve "Umarım bu kez reklamı gerçek bir insan değerlendirir ve görselin hiç de cinsellik içermediğini görür. Bunlar sadece soğan" dedi.

"GÖREBİLİYOR MUSUNUZ?"

Hasır sepetin içinde olan soğanların görselini Facebook'a koyan firma, "Facebook'tan bir bildirim aldık. Walla Walla soğan tohumlarımız için seçtiğimiz fotoğrafın 'aşırı cinsellik içerdiğini' ve bu nedenle platformlarında reklamı yayımlamayacaklarını öğrendik. Görebiliyor musunuz?" ifadelerine yer verdi.