Eski makyaj sanatçısı Natalie Acquisto, Facebook Gaming ile ortaklığa imza atan ilk Avustralyalı oldu

Batı Avustralya'da yaşayan 27 yaşındaki Natalie Acquisto, pandemi sebebiyle makyaj sanatçılığına devam edemedi. Bu süreçte profesyonel bir oyuncu olarak kariyerine odaklanmak için Facebook'un oyun platformunda Fortnite ve Call of Duty yayınları yapmaya başladı. Canlı yayınlarıyla geniş kesime ulaşan Acquisto, yarım milyondan fazla takipçiye sahip.

PANDEMİ SÜRECİNDE YAYINCILIĞA BAŞLADI

Natalie Acquisto, NatChats kullanıcı adı ile Facebook Gaming'de canlı yayınlar yapıyor. İzleyiciler, kanala abone olmak için ödeme yapıyor ve içerikten hoşlandıkları zaman bağışlar atarak yayıncıya destek oluyor. Natalie, gün içerisinde yaptığı yayın sırasında 10 ile yüzlerce dolar kazandığının da altını çiziyor. Takipçi kitlesini genişleten Acquisto, kendi ürünlerini de satmaya başladığını belirtti.

"BU BİR TÜR TV ŞOVU"

Pandemi sürecinde evde kalan insanların video oyunları oynadığını veya oynayanları izlediklerini belirten Natalie, bu süreçte takipçisinin ve gelirlerinin de arttığını belirtti.

Natalie Acquisto'nun The West Live'a verdiği bir röportajda "Birçok insan bunun tuhaf olduğunu düşünüyor, neden biri oyun oynarken birini izlemek istesin ki, ama aslında çok popüler" dedi ve "Bunu bir tür TV şovu gibi düşünmek isteyebilirsiniz. Hoşunuza giden yayıncıyı izlemeye başlıyorsunuz ve yeni bir TV şovu gibi takıntılı olmaya başlıyorsunuz ve her gün yeni bir bölümün yayınlanması için sabırsızlanıyorsunuz." diye açıklamasına ekledi.

Yayıncılığa ilk başladığında oyunları yeterince iyi oynayamadığını fakat oynarken kendisinin eğlendiğini söylüyor. Bunu, insanlar onunla ilişki kurabileceği için platformdaki başarısına bağlıyor. Pandeminin izleyicilerini artırmaya yardımcı olduğunu ve insanların dünyanın her yerinden arkadaş edinmesine izin verdiğini söyledi.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

FACEBOOK GAMING İLE ORTAKLIĞA İMZA ATAN İLK AVUSTRALYALI OLDU

Pandemi ile birçok insanın fazlaca boş zamanı oluştu ve zaman geçirmek, takılmak için bir yer, bir topluluk aradığını hatta canlı yayın sırasında yeni arkadaşlıkla edindiklerini de söyledi. Natalie Acquisto, bir Amerikan oyun kongresinde bir pozisyon için savaştıktan sonra Facebook Gaming ile ortaklığa imza atan ilk Avustralyalı oldu. Sponsorluklarının şöhretindeki hızlı yükselişi ve dünyanın her yerinden takipçilerinin artmasına ve oyundan gerçek bir gelir elde etmesine yardımcı olduğunu söyledi

27 yaşındaki oyuncu, oyundan gelir elde etmenin birçok yolu olduğunu ancak asıl katkıda bulunanların aboneler, bağışlar, marka anlaşmaları ve reklamlardan geldiğini söyledi. Pandeminin kariyeri hakkındaki etkisi sorulduğunda, insanlar film ve TV şovları izlemek dışında yapacak şeyler ararken, kendilerini buralarda bulduklarını belirtti.

Oyun yazılımı sağlayacısı olan Streamlabs, kullanıcıların 2021'in ikinci çeyreğinde her ay canlı yayınların 3 milyar saatten fazla oyun içeriği izlendiğini tahmin ediyor. Geçen yıla oranla yüzde 16 arttı ve Facebook Gaming'deki görüntülenme ise geçen yıla göre yüzde 42,7 artış sağladı.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri