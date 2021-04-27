Fabrikalar kapandı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası açıkladığı yeni tedbir kararları kapsamında faaliyetlerine ara verilen işletmelerin detayları belli oldu. Peki, fabrikalar kapandı mı? Fabrikalar çalışacak mı?

Koronavirüs salgınıyla mücadele aralıksız devam ederken milyonların gözünü çevirdiği Kabine toplantısından 17 günlük tam kapanma kararı çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan karara göre; 29 Nisan Perşembe gününden 17 Mayıs'a kadar tam kapanma olacak. Erdoğan'ın açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede de faaliyetlerine ara verilen işletmelerin detayları belli oldu ve fabrikalar kapandı mı? Fabrikalar çalışacak mı gibi sorular yanıtlarını buldu.

YASAKTA NERELER AÇIK OLACAK?

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Vatandaşlar zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecek.

ZİNCİR VE SÜPER MARKETLER 6 GÜN AÇIK OLACAK

Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuru yemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek. Zincir ve süper marketler haftanın altı günü açık olacak, pazar günleri ise kapalı kalacak.

PAKET SERVİS 24 SAAT SÜRECEK

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yerler) sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebilecek. Yeme-içme yerleri ile online yemek sipariş firmaları Ramazan ayı sonuna denk gelen 13 Mayıs 2021 Perşembe gününe kadar 24 saat esasına göre paket servis yapabilecek. Yeme-içme yerleri ile online yemek sipariş firmaları Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte saat 01.00'e kadar paket servis yapabilecek.

FIRIN VE EKMEK SATAN BAYİLER AÇIK OLACAK

Tam kapanma döneminde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.). Vatandaşlar ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebilecek.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.

FABRİKALAR KAPANDI MI?

Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan işyerleri dışında tüm ticari işletme, iş yeri ve/veya ofisler kapalı olacak olup uzaktan çalışma haricinde yüz yüze hizmet verilmeyecek.