Ezo Sunal'ın büyük mutluluğu! 'Kemal bir kız torunumuz daha oldu'
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Ezo Sunal'ın büyük mutluluğu! 'Kemal bir kız torunumuz daha oldu'

03.03.2021 13:48 | Son Güncelleme: 03.03.2021 13:53
Ezo Sunal'ın büyük mutluluğu! 'Kemal bir kız torunumuz daha oldu'

Kemal Sunal ve Gül Sunal'ın kızları Ezo Sunal, müzisyen Ömer Öztüyen ile 2018'de evlenmişti.

Kemal Sunal ve Gül Sunal'ın kızları Ezo Sunal, müzisyen Ömer Öztüyen ile 2018'de evlenmişti. Şu sıralar bebek heyecanı yaşayan Ezo Sunal kızını bu sabah dünyaya getirdi. İlk bebeklerini kucağına alan çift, kızlarına Nova adını verdi. Nova bebek 51 cm ve 3.880 gram olarak dünyaya geldi. Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Güzel haberi sosyal medyadan veren Ali Sunal, 'Ailemize hoş geldin canım Nova güzelim Nova' mesajını paylaştı. Anne Gül Sunal ise, 'Kemal bir kız torunumuz daha oldu. Adı Nova.. Manası Parlayan yıldız.. İnşallah ışıl ışıl bir hayatı olsun' notuyla müjdeli haberi duyurdu.

37 yaşındaki Ezo Sunal ilk kez annelik heyecanı yaşadı. Ünlü isme hamilelik sürecinde en büyük destek ailesinden geldi. Narin adında bir kızı olan Ali Sunal kardeşini bir an olsun yalnız bırakmadı. 

Ezo Sunal hamile olduğunu ilk kez "Yeni yıla böyle giriyoruz. Enerjimiz, sağlığımız, neşemiz, sevdiklerimiz bizimle olsun" sözleriyle yılbaşında duyurmuştu.

Kaynak: Hürriyet

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