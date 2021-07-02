Ezmemek için durdu, arabaya girince ekipler harekete geçti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halinde olan bir sürücü, yolun ortasında gördüğü yavru kediyi ezmemek için otomobilini durdurdu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halinde olan bir sürücü, yolun ortasında gördüğü yavru kediyi ezmemek için otomobilini durdurdu. Bu sırada otomobilin altına giren yaramaz kedi, ekipleri harekete geçirdi.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerine gitmek için cadde üzerinde 41 AGB 986 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Kadir Yiğit isimli bir vatandaş, yolun ortasında duran yavru bir kedi gördü. Kediye çarpmamak için otomobilini durduran sürücü, bu sırada yaramaz yavrunun otomobilin altına girdiğini fark etti. Hemen otomobilinden inen Yiğit, kediyi bir süre otomobilin alt kısmında aradı. Kediyi göremeyince ona zarar vermemek için otomobilini hiç hareket ettirmeyen Yiğit, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, yavru kediyi girdiği yerden çıkarabilmek için çalışma başlattı. Telefondan kedi sesi açarak yavru kediyi bulmaya çalışan ekipleri dakikalarca uğraştıran minik yaramaz, kendiliğinden saklandığı yerden çıkarak otomobilin yanından hızla uzaklaştı.

"Çıkması için arabanın altına salam koydum"

İş yerine gitmek için seyir halindeyken yolda yavru bir kedinin oynadığını gördüğünü söyleyen Kadir Yiğit, "Yoldan çıkmadı, durdum. Ben durunca da kedi hemen motorun altına girdi. Ben de hemen motoru kapattım. Seslenerek kediyi çıkartmaya çalıştım. Hemen itfaiye ekiplerini aradım. Çıkması için arabanın altına salam koydum. Daha sonra itfaiye ekipleri geldi. Kediyi çıkarmak için uğraşırken, kedi otomobilin arka tarafın girdi. Daha sonra da kendiliğinden çıkıp, koşarak gitti. İtfaiye ekiplerine de çok teşekkür ederim ilgilendikleri için" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı