Ezine ve Ayvacık'taki trafik kazalarında 4 kişi yaralandı
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Ezine ve Ayvacık'taki trafik kazalarında 4 kişi yaralandı

Ezine ve Ayvacık'taki trafik kazalarında 4 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Yavaş - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Ezine ve Ayvacık ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaralandı.

Çanakkale'nin Ezine ve Ayvacık ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesi istikametinden Ezine'ye doğru seyreden Hasan Basri Savaş idaresindeki 34 DMD 076 plakalı kamyonet, Bahçeliköy Sapağı mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Savaş ile aynı araçtaki İsmail Asker ve Hakan Uman, sağlık ekiplerince Ezine Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çanakkale istikametinden Edremit yönüne giden Mustafa Gökmen'in kullandığı 35 ALN 600 plakalı çekici ile buna bağlı 35 EZ 989 plakalı yarı römork ise Arıklıköy Sapağı mevkisinde şarampole devrildi. Yaralanan sürücü Gökmen, Ayvacık Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ezine ve Ayvacık'taki trafik kazalarında 4 kişi yaralandı
Ezine ve Ayvacık'taki trafik kazalarında 4 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yavaş

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