Ezhel - Sakatat sözleri | 'Sakatat' şarkısı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
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Ezhel - Sakatat sözleri | 'Sakatat' şarkısı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

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Ezhel - Sakatat sözleri | 'Sakatat' şarkısı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Ezhel'in yeni şarkısı Sakatat 2 Nisan tarihinde Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 400 bin izlenmeyi ve 50 bin beğeniyi geçen şarkının sözleri merak edildi. Peki Ezhel - Sakatat rap şarkısı sözleri nelerdir? Ezhel - Sakatat sözleri haberimizde...

Ezhel'in yeni şarkısı Sakatat sözleri ile birlikte sizlerle...

EZHEL - SAKATAT SÖZLERİ

Yürek ve kalp

(Sakatat)

Kedi, ciğer, kasap

(Sakatat)

Attığım taş etti şak

(Sakatat)

Beynimi yer kebap gibi dert

Şişti mi dalağın?

"Sakata geldin mi?" salağın teki der

İster sadakat herkes

Bende kabahat, hep (Yeah)

--

Etin bir yerde (Etin bir yerde)

Kemiğin kimlerde? (Kemiğin kimlerde?)

Bu yamyamlardan gördüğüm işkembe

Döner mezbahaya (Döner mezbahaya)

Hayat basbayağı (Hayat basbayağı)

Yaşam pespaye, bağla tasmaya

--

Zor politikan, onlarca kan ve yalan

Dayanamam kellem paçam

Uykuluk, uykum darmadağın

Böbrekl?rin cam, dillerde kramp, ya

Ettiğini bil kimlerl? dans

Kuzularla kurtlar, yılanlar rant

Menüde sen varsın ve alakart

Savaşak yapak gardaş, be para şart, yeah

--

Yürek ve kalp

(Sakatat)

Kedi, ciğer, kasap

(Sakatat)

Attığım taş etti şak

(Sakatat)

Beynimi yer kebap gibi dert

Şişti mi dalağın?

"Sakata geldin mi?" salağın teki der

İster sadakat herkes

Bende kabahat, hep (yeah)

--

Doyarlar kanla (Doyarlar kanla)

Yetmez bir damla (Yetmez bir damla)

Yok etmek şanlı bir eylem Dünya'da

Ölüm isterler (ölüm isterler), zulüm isterler (zulüm isterler)

"Yaşatmak neden hazır yitmişizken?" der (yeah)

--

Hakkıdır halkın olan hakk-ı laf

Ya da mahvolacak herkes saf ve saf

Yanan ömür, kömür değil ki bana sat

Bastığın kaldırımlar bi' katafalt

Kapaksız gözlerde katarakt

Kafataslarından yap bi' basamak

Dal bu vahşet p**nosuna zap

Zanaat bu topraklarda yaşamak

--

Yürek ve kalp

Sakatat (Ya, ya)

Kedi, ciğer, kasap

Sakatat (Ya, ya)

Attığım taş etti şak

Sakatat (Ya, ya)

Beynimi yer kebap gibi dert

Şişti mi dalağın (Şişti mi dalağın)

"Sakata geldin mi?" salağın teki der

İster sadakat herkes

Bende kabahat hep

--

Etin bir yerde (Etin bir yerde)

Kemiğin kimlerde? (Kemiğin kimlerde?)

Bu yamyamlardan gördüğüm işkembe

Döner mezbahaya (Döner mezbahaya)

Hayat basbayağı (Hayat basbayağı)

Yaşam pespaye, bağla tasmaya

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Sakatat parçası 2 Nisan 2021 tarihinde Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 440 bin izlenme ve 53 bin beğeni aldı. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Lyrics by: Sercan İpekçioğlu

Produced by: Jugglerz

Mixed & Mastered by: Lex Barkey

Visual Artist: Oğuzcan Pelit

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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