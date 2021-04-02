Ezhel - Sakatat sözleri | 'Sakatat' şarkısı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
Ezhel'in yeni şarkısı Sakatat 2 Nisan tarihinde Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 400 bin izlenmeyi ve 50 bin beğeniyi geçen şarkının sözleri merak edildi. Peki Ezhel - Sakatat rap şarkısı sözleri nelerdir? Ezhel - Sakatat sözleri haberimizde...
Ezhel'in yeni şarkısı Sakatat sözleri ile birlikte sizlerle...
EZHEL - SAKATAT SÖZLERİ
Yürek ve kalp
(Sakatat)
Kedi, ciğer, kasap
(Sakatat)
Attığım taş etti şak
(Sakatat)
Beynimi yer kebap gibi dert
Şişti mi dalağın?
"Sakata geldin mi?" salağın teki der
İster sadakat herkes
Bende kabahat, hep (Yeah)
--
Etin bir yerde (Etin bir yerde)
Kemiğin kimlerde? (Kemiğin kimlerde?)
Bu yamyamlardan gördüğüm işkembe
Döner mezbahaya (Döner mezbahaya)
Hayat basbayağı (Hayat basbayağı)
Yaşam pespaye, bağla tasmaya
--
Zor politikan, onlarca kan ve yalan
Dayanamam kellem paçam
Uykuluk, uykum darmadağın
Böbrekl?rin cam, dillerde kramp, ya
Ettiğini bil kimlerl? dans
Kuzularla kurtlar, yılanlar rant
Menüde sen varsın ve alakart
Savaşak yapak gardaş, be para şart, yeah
--
Yürek ve kalp
(Sakatat)
Kedi, ciğer, kasap
(Sakatat)
Attığım taş etti şak
(Sakatat)
Beynimi yer kebap gibi dert
Şişti mi dalağın?
"Sakata geldin mi?" salağın teki der
İster sadakat herkes
Bende kabahat, hep (yeah)
--
Doyarlar kanla (Doyarlar kanla)
Yetmez bir damla (Yetmez bir damla)
Yok etmek şanlı bir eylem Dünya'da
Ölüm isterler (ölüm isterler), zulüm isterler (zulüm isterler)
"Yaşatmak neden hazır yitmişizken?" der (yeah)
--
Hakkıdır halkın olan hakk-ı laf
Ya da mahvolacak herkes saf ve saf
Yanan ömür, kömür değil ki bana sat
Bastığın kaldırımlar bi' katafalt
Kapaksız gözlerde katarakt
Kafataslarından yap bi' basamak
Dal bu vahşet p**nosuna zap
Zanaat bu topraklarda yaşamak
--
Yürek ve kalp
Sakatat (Ya, ya)
Kedi, ciğer, kasap
Sakatat (Ya, ya)
Attığım taş etti şak
Sakatat (Ya, ya)
Beynimi yer kebap gibi dert
Şişti mi dalağın (Şişti mi dalağın)
"Sakata geldin mi?" salağın teki der
İster sadakat herkes
Bende kabahat hep
--
Etin bir yerde (Etin bir yerde)
Kemiğin kimlerde? (Kemiğin kimlerde?)
Bu yamyamlardan gördüğüm işkembe
Döner mezbahaya (Döner mezbahaya)
Hayat basbayağı (Hayat basbayağı)
Yaşam pespaye, bağla tasmaya
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
Sakatat parçası 2 Nisan 2021 tarihinde Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 440 bin izlenme ve 53 bin beğeni aldı. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:
Lyrics by: Sercan İpekçioğlu
Produced by: Jugglerz
Mixed & Mastered by: Lex Barkey
Visual Artist: Oğuzcan Pelit