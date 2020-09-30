Ezgi Mola ve Merve Dizdar, Masumlar Apartmanı'ndaki performanslarıyla parmak ısırttı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ezgi Mola ve Merve Dizdar, Masumlar Apartmanı'ndaki performanslarıyla parmak ısırttı

30.09.2020 07:34 | Son Güncelleme: 30.09.2020 07:51

Ezgi Mola ve Merve Dizdar, dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Masumlar Apartmanı'na oyunculuk performanslarıyla damga vurdu. İki başarılı oyuncu performanslarıyla Twitter'da da gündem oldu.

TRT 1'nin yeni dizisi Masumlar Apartmanı dün akşam 3. bölümüyle ekrana geldi. BaşrolleriniFarah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın oynadığı dizi, başarılı performanslarla Twitter'da en çok konuşulanlar arasına girdi.

TEMİZLİK KRİZİNE GİRİNCE TUZ RUHUYLA YERLERİ SİLDİ

Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde Han ve İnci arasındaki ilişki ortaya çıktı. İnci'yi kendi evlerinde kardeşi Han'la birlikte uyurken gören Safiye, İnci'nin dedesine haber verdi. Dedesinin rest çektiği İnci, Han ile ayrılmak zorunda kaldı. Diğer yandan ise eve yabancı biri geldiği için Safiye temizlik krizine girdi. Evi tuz ruhuyla temizlemeye çalışan Safiye ve Gülben'i zehirlenmekten kardeşleri Han son anda kurtardı.

Ezgi Mola ve Merve Dizdar, Masumlar Apartmanı'ndaki performanslarıyla parmak ısırttı

PERFORMANSIYLA ALKIŞ TOPLADI

Diğer yandan ise ablası Safiye'nin "Aklını peynir ekmekle yememiş olan hangi adam altına işeyen bir kadını eş olarak ister acaba. Bundan tiksinmeyecek bir adam var mı acaba? Kendini aşk romanlarına fazla kaptırma. İkimiz yaşlanıp gideceğiz bu evde. Hadi git pis" sözleri Gülben'i yıktı. Elinde poşetle birlikte çöp eve giden Gülben'in ağlama krizi geçirdiği anlar ise seyirciyi etkiledi.

TWITTER'DA GÜNDEM OLDU

Masumlar Apartmanı, yeni bölümüyle Twitter'da TT listesinde bir numarada yer aldı. Oyunculuklarıyla parmak ısırtan Merve Dizdar ve Ezgi Mola için binlerce paylaşım yapıldı.

Ezgi Mola ve Merve Dizdar, Masumlar Apartmanı'ndaki performanslarıyla parmak ısırttı
Ezgi Mola ve Merve Dizdar, Masumlar Apartmanı'ndaki performanslarıyla parmak ısırttı
Ezgi Mola ve Merve Dizdar, Masumlar Apartmanı'ndaki performanslarıyla parmak ısırttı
Ezgi Mola ve Merve Dizdar, Masumlar Apartmanı'ndaki performanslarıyla parmak ısırttı
Ezgi Mola ve Merve Dizdar, Masumlar Apartmanı'ndaki performanslarıyla parmak ısırttı
Ezgi Mola ve Merve Dizdar, Masumlar Apartmanı'ndaki performanslarıyla parmak ısırttı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar İlham Aliyev Angela Merkel Fahrettin Altun
Magazin Hazal Kaya Ebru Gündeş Ercan Kesal Çağla Şikel
Spor Sörloth Okan Buruk Erol Bulut Sergen Yalçın Mehmet Özdilek
Daha Fazla Kız Çocuk Futbolcu Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ezgi Mola ve Merve Dizdar, Masumlar Apartmanı'ndaki performanslarıyla parmak ısırttı - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.9.2020 07:51:35. #1.14#
title