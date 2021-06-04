Hapsi istenen Ezgi Mola, Musa Orhan'ın "özür dile" teklifini reddetti
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Hapsi istenen Ezgi Mola, Musa Orhan'ın "özür dile" teklifini reddetti

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Oyuncu Ezgi Mola'nın cinsel saldırı suçundan yargılanan Musa Orhan'a Twitter'dan hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Türkiye'nin konuştuğu dava sonrası Ezgi Mola'ya, Musa Orhan'ın avukatından "Özür dile" teklifi geldi ama ünlü oyuncu bu teklifi reddetti.

Batman'da İpek Er'e cinsel saldırıda bulunup intihara sürüklediği suçlamasıyla uzman çavuş Musa Orhan hakkında cinsel saldırı suçundan Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı. Sanık hakkında verilen tahliye kararı kamuoyunda büyük tepki yarattı.

Sanatçı Ezgi Mola da, sosyal medya hesabında "Tecavüzcü şerefsizi dışarı salan vicdanınızda boğulun. Artık yasa, dua, dilek, istek, rica umut her şeyi elimizden aldınız ya!! Ne diyeyim! Yazıklar olsun! Yazıklar olsun!!! #MusaOrhantutuklansın" şeklinde paylaşımda bulundu.

"TEPKİMİ HER DUYARLI İNSAN GİBİ VERDİM"

Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Şüpheli olarak Mola'nın ifadesi alındı. Mola, 19 Mart 2021'de talimatla alınan ifadesinde özetle şöyle dedi:

"Kadına şiddetin, ölümleri, istismarların üst üste gerçekleştiği o dönemde tam da Twitter gündeminin en üst sıralarında yer alan (Twitter tabiri ile trend topic olan)! #MusaOrhantutuklansın etiketiyle tüm kadına şiddet olaylarına genel tepkimi her duyarlı insan gibi verdim. Ben şikâyetçiyi ne tanırım ne da şahsına bir kastım olabilir. Göz önünde olan biri olduğum için duyarlılığımı gösterme düşüncesiyle genel fikrimi ve tepkimi ortaya koydum."

ÖZGE MOLA "ÖZÜR DİLE" TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİ

Hakaret suçunun uzlaşmaya tabi suçlar kapsamında olması nedeniyle savcılık, dosyayı uzlaştırma bürosuna gönderdi. Taraflar aranarak uzlaşıp uzlaşmayacakları soruldu. Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, Orhan'ın avukatı, "Mola özür mesajı yayınlasın" dedi. Ancak Mola reddetti. Taraflar uzlaşmayınca savcılık, Mola hakkında 'sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açtı.

16 ÜNLÜYE DE SUÇ DUYURUSU

Ezgi Mola'ya hapis istemiyle dava açılmasının ardından sosyal medyadan ünlü oyuncuya destek yağdı. Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Ezgi Mola'ya destek olurken hakaret içerikli paylaşımlar yaptıklarını öne sürdüğü 16 ünlü hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Musa Orhan'ın dava açtığı Ezgi Mola'ya bir destek de Sedat Peker'den geldi
Musa Orhan'ın dava açtığı Ezgi Mola'ya bir destek de Sedat Peker'den geldi
Hapsi istenen Ezgi Mola, Musa Orhan'ın 'özür dile' teklifini reddetti
Ezgi Mola'ya destek veren ünlüler hakkında suç duyurusunda bulunulunca sosyal medya ayağa kalktı
Ezgi Mola'ya destek veren ünlüler hakkında suç duyurusunda bulunulunca sosyal medya ayağa kalktı
Musa Orhan'ın avukatı Ezgi Mola'ya destek veren 16 ünlü hakkında suç duyurusunda bulundu
Musa Orhan'ın avukatı Ezgi Mola'ya destek veren 16 ünlü hakkında suç duyurusunda bulundu
Haber Yorumları (1)
MUSTAFA BUYUK: Yaziklar olsun avukata tecavuzcuyu savunacak kadar zavvali
Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
500
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Hapsi istenen Ezgi Mola, Musa Orhan'ın "özür dile" teklifini reddetti - Haberler Magazin
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