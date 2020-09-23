Ezgi Mola kimdir? Ezgi Mola kaç yaşında, nereli? Ezgi Mola sevgilisi kim? Başarılı oyuncu Ezgi Mola, Masumlar Apartmanı dizisi ile büyük ilgi görüyor. Komedi projelerinde seriglediği performansla adından söz ettiren Mola, dizi, film, tiyatro gibi birçok alanda görev aldı. Ezgi Mola boyu, kilosu...

Ezgi Mola, İstanbul'da doğdu, eğitimini ise oyunculuk üzerine aldı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni bölüm birincisi olark tamamlayan oyuncu, Karate Can dizisi ile ilk TV denayimini elde etti. Birçok filmde başarılı performans sergileyen oyuncu Ezgi Mola eğitimi merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

EZGİ MOLA KİMDİR?

Mola, 29 Mart 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Hasan Ali Yücel İlkokulu, Turhan ve Mediha Tansel İlkokulu, Kadir Rezan Has Ortaokulu ve Halit Armay Lisesi'nde eğitimini tamamlayan oyuncu, lisedeyken Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk kurslarına katılmaya karar verdi ve lise eğitimini tamamladıktan sonra bu merkezde dört yıl eğitim aldı ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni bölüm birincisi olarak tamamladı.

18 yaşındayken Kartal Tibet'in yönettiği Karate Can dizisinde ilk televizyon deneyimini kazananan Ezgi Mola, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kazandı ve 4 yıl eğitim aldı. Öte yandan Aydoğan Temel'den de 2 yıl tiyatro eğitimi aldı. Çürük Elma oyununda ilk sahne deneyimini yaşadı.

2005 Kasım ayında BKM Mutfak'a katıldı. 2005'de yer aldığı Hırsız Polis dizisinin gördüğü büyük ilgi sonucu kitlelerce tanınmaya başladı. 2006 yılında Hayatımın Kadınısın filmindeki rolüyle başarı kazandı. Bu rolüyle 2007 yılında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Sadri Alışık Ödülü sahibi oldu.

2008 yılında Uğur Yücel'in yönetmenliğinde Türkiye'de bir ilk olan Kolay Gelsin adlı doğaçlama sit-com denemesinde rol aldı. Televizyonda Arkadaşım Hoşgeldin adlı eğlence programının 2017-2018 sezonunda Tolga Çevik ile birlikte ekrana geldi. Mola, 1,63 boyunda ve 58 kilodur. Bir süredir Mustafa Aksakallı ile birliktelik yaşıyor.

FİLMLERİ

Organize İşler Sazan Sarmalı (2019)

Aydede (2018)

Lady Winsley'i Kim Öldürdü (2018)

Maide'nin Altın Günü (2017)

Kocan Kadar Konuş: Diriliş (2016)

Kocan Kadar Konuş (2015)

Patron Mutlu Son İstiyor (2013)

Soğuk (2013)

Sen Aydınlatırsın Geceyi (2013)

Celal ile Ceren (2013)

Pazarları Hiç Sevmem (2012)

Dedemin İnsanları (2011)

Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi (2011)

Veda (2010) - Latife Hanım

Hayatımın Kadınısın (2006)

Organize İşler (2005) - Berrak

DİZİLERİ

Masumlar Apartmanı (2020)

Jet Sosyete (2020)

Arkadaşım Hoşgeldin (2013-2020)

Kötü Yol (2012)

Yalan Dünya (2012)

Bir Ömür Yetmez (2011)

Güneydoğudan Öyküler Önce Vatan (2010)

Canım Ailem (2008-2010)

Sınıf (2008)

Kolay Gelsin (2008)

Senden Başka (2007)

Hırsız Polis (2005-2006)

Görünmez Adam (2004)

Sevinçli Haller (2004)

Sultan Makamı (2003)

Unutma Beni (2002)

Karate Can (2000)

Kaynak: Haberler.com