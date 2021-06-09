Ezgi Mola başörtülü akademisyenin saldırıya uğramasına öfke kustu: İt gibi öğreneceksiniz

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde akademisyen olan Neşe Nur Akkaya, Nişantaşı'nda arkadaşıyla beraber oturduğu parkta, "Burada sizin gibileri istemiyoruz" diyen bir erkek tarafından darbedildi. Hakkında hapis istemiyle dava açılamasıyla son günlerin en çok konuşulan ismi olan Ezgi Mola'da bu saldırıya sessiz kalamayarak "Saygı duymayı it gibi öğreneceksin" dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) öğretim görevlisi olan Neşe Nur Akkaya, başörtülü olduğu için parkta otururken E.Ç. isimli erkeğin saldırısına uğradı. Aldığı yumruk darbelerinden sonra bayılan Akkaya, darp raporu alarak saldırgandan şikayetçi oldu. Kısa sürede gündeme oturan ve Twitter'da "NeseNurAkkayaYalnızDeğildir" etiketiyle gündem olan Neşe Nur Akkaya'ya bir destek de oyuncu Ezgi Mola'dan geldi.

"SAYGI DUYMAYI İT GİBİ ÖĞRENECEKSİN"

Geçen yıl intihar eden İpek Er'in bıraktığı mektupta kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu yazdığı Musa Orhan'a sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Ezgi Mola, Akkaya'nın maruz kaldığı şiddetin ardından Twitter'dan sitem dolu bir paylaşım yaptı. Oyuncu, paylaşımında "İster türbanını takar ister kısa şortuyla gezer! Bu terbiyesizliği içimden geçenleri siz anlarsınız artık. İğrenç buluyorum, iğrenç. Sana ne kardeşim sana ne, istediğini giyecek, istediğini takacak ve sen saygı duymayı it gibi öğreneceksin! Yeter be!" ifadelerini kullandı.