Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin ayrıldı mı?

Uzun süredir birlikte olan Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin evlilik sorularına "Şu anda yok öyle bir şey" yanıtını verdiler. Peki, Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin ayrıldı mı?

Ezgi Eyüboğlu, kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım'dan boşandıktan sonra Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşamaya başladı. Peki, Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin ayrıldı mı?

EZGİ EYÜBOĞLU VE OĞULCAN ENGİN AYRILDI MI?

Yaklaşık iki yıldır beraber olan Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin sosyal medya hesaplarından sıkça fotoğraf paylaşıyor. Ezgi Eyüboğlu'nun Oğulcan Engin ile olan fotoğrafları kaldırması dikkat çekti. Oğulcan Engin ise sevgilisi ile olan fotoğrafları kaldırmadı. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

EZGİ EYÜBOĞLU KİMDİR?

Ezgi Eyüboğlu 18 Haziran 1988'de İstanbul'da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümünü bitirdikten sonra Bahçeşehir Üniversitesi ileri oyunculuk bölümünde master yapmıştır. 2012 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Aybige Hatun rolüyle ünlenmiştir. Ardından Sudan Bıkmış Balıklar dizisinde rol almıştır. Son günlerde TRT'de yayınlanan Teşkilat dizisinde "Ceren" karakterine hayat vermektedir. 14 Mayıs 2016 tarihinde Kaan Yıldırım ile Esma Sultan Yalısı'nda evlendi. Çift 26 Haziran 2019 tarihinde boşandı.

OĞULCAN ENGİN KİMDİR?

Oğulcan Engin, 1990 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Babası Beşiktaş'lı eski futbolcu Sinan Engin, annesi ise şarkıcı Seda Sayan'dır. Oğulcan Engin, 9 yaşındayken Beşiktaş'ın minikler takımında oynamaya başladı. 2001 yılında lisansını alan Oğulcan Engin, 2007-2008 sezonundan itibaren Beşiktaş PAF takımında kaptan olarak görev yaptı. 2012 yılında futbolu bıraktı, İtalya'nın Milano kentinde European Shool Of Economics'te ekonomi eğitimi almaya başlayan Oğulcan Engin, 2015'de mezun oldu.