Ezgi Eyüboğlu kimdir? Ezgi Eyüboğlu kaç yaşında, nereli? Ezgi Eyüboğlu hayatı ve biyografisi

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EZGİ EYÜBOGLU KİMDİR?

Ezgi Eyüboğlu 15 Haziran 1988 Ankara doğumlu Türk oyuncudur. İstanbul Üniversitesi Iktisat Bölümünü bitirdikten sonra Bahçeşehir Üniversitesi ileri oyunculuk bölümünde master yapmıştır. 2012 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Aybige Hatun rolüyle ünlenmiştir. Ardından Sudan Bıkmış Balıklar dizisinde rol almıştır. Ama asıl çıkışını 2015'te başrollerini eşi Kaan Yıldırım ile üstlendiği bir yaz dizisi olan Adı Mutluluk dizisinde Kumsal Güçlü karakterini canlandırmıştır. Son olarak ise Payitaht Abdülhamid adlı dizide Ahsen karakterini canlandırmıştır.

Ezgi Eyüboğlu, kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım'dan boşandıktan sonra Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile birlikte görüntülenmişti.

Ezgi Eyüboğlu ve Kaan Yıldırım

OYNADIĞI DİZİLER