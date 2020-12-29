Ezgi Eyüboğlu kimdir? Ezgi Eyüboğlu kaç yaşında, nereli? Ezgi Eyüboğlu hayatı ve biyografisi
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EZGİ EYÜBOGLU KİMDİR?
Ezgi Eyüboğlu 15 Haziran 1988 Ankara doğumlu Türk oyuncudur. İstanbul Üniversitesi Iktisat Bölümünü bitirdikten sonra Bahçeşehir Üniversitesi ileri oyunculuk bölümünde master yapmıştır. 2012 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Aybige Hatun rolüyle ünlenmiştir. Ardından Sudan Bıkmış Balıklar dizisinde rol almıştır. Ama asıl çıkışını 2015'te başrollerini eşi Kaan Yıldırım ile üstlendiği bir yaz dizisi olan Adı Mutluluk dizisinde Kumsal Güçlü karakterini canlandırmıştır. Son olarak ise Payitaht Abdülhamid adlı dizide Ahsen karakterini canlandırmıştır.
Ezgi Eyüboğlu, kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım'dan boşandıktan sonra Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile birlikte görüntülenmişti.
OYNADIĞI DİZİLER
- 2007 Senin Uğruna – Konuk Oyuncu
- 2008 Arka Sokaklar – Konuk Oyuncu
- 2011 Kalbim Seni Seçti Derin Başrol Oyuncusu
- 2011 Muhteşem Yüzyıl Aybige Yardımcı Karakter
- 2012 Sudan Bıkmış Balıklar Zeynep Başrol Oyuncusu
- 2012 Yalan Dünya – Konuk Oyuncu 27.Bölüm
- 2013-2014 İntikam Cemre Arsoy Yardımcı Karakter
- 2014 Yasak Asude (Nazım Bey'in Kızı) Başrol Oyuncusu
- 2014 Ulan İstanbul Ada Akça Konuk Oyuncu 11-14.Bölüm
- 2015 Adı Mutluluk Kumsal Güçlü Başrol Oyuncusu
- 2017 Payitaht Abdulhamit Melike (Ahsen) Yardimci Karakter