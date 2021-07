Ezgi Doğan Türkiye'nin En Büyük Güzellik Akademisini Kuruyor!

Aris Ezgi Doğan Güzellik Merkezi, güzellik sektöründe fark yaratmaya devam ediyor. Türkiye'de 68 şubesiyle kadınlara en iyi şekilde hizmet sunan Ezgi Doğan, güzellik akademisiyle öğrencilerin mesleğe en iyi şekilde hazırlanmasını sağlıyor.

Akademide hem pratik hem de teorik pek çok ders bulunuyor. Bu dersler, öğrencilerin mesleği incelikli bir şekilde öğrenmesini olanaklı hale getiriyor. Ayrıca akademiden başarılı bir şekilde mezun olan öğrenciler, Ezgi Doğan bünyesinde çalışabilecek.

Güzellik Sektöründe Fark Yaratacak Adımlar!

Teknolojinin sunduğu imkanlardan yararlanan ve güzellik merkezlerinde atmış olduğu adımlarla fark yaratan Ezgi Doğan, şimdi de sektörün inceliklerini barındıran güzellik akademisiyle ön planda! Öğrencilerin güzellik sektöründe deneyim kazanmasını ve istihdam yaratarak donanımlı kişilerin meslek içerisinde bulunmasını hedefleyen Doğan, bu amaca giden yollarda başarılı adımlar atıyor.

Akademi içerisinde sektörle ilgili pek çok ders bulunuyor. Bu dersler, öğrencilerin sektörü yakından tanımasını sağlıyor. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilecek olan dersler, Ezgi Doğan Güzellik Akademisi ayrıcalıklarından yalnızca bir tanesi. Bununla birlikte mezun olan öğrenciler, Ezgi Doğan bünyesinde çalışarak öğrendiklerini uygulama şansı elde edecek.

Güzellik Akademisinde, Pratik ve Teorik Derslerle Pek Çok Öğrenci Mesleğin Püf Noktalarını Öğrenebilecek!

Güzellik akademisi kapsamında sektörle alakalı pek çok ders bulunuyor. Bu dersler; protez tırnak eğitimi, kalıcı makyaj eğitimi, güzellik uzmanlığı eğitimi, lazer epilasyon eğitimi şeklinde sıralanabilir. Bu eğitimlerin her biri, alanında uzman ve yeterlilik sahibi kişiler tarafından verilecek. Böylelikle öğrenciler, mesleğe adım attıklarında ihtiyaç duyacakları bütün bilgileri akademiden elde edebilecek.

Teorik derslerin yanı sıra öğrenciler, uygulamalı dersler de alabilecek. Teorik olarak bilinenlerin uygulama ile pekiştirilmesini amaçlayan bu dersler, öğrencilerin deneyim kazanmasını da olanaklı kılacak. Yenilikçi çözümleriyle Ezgi Doğan hem güzellik merkezleriyle hem de güzellik akademisiyle sektörü ayakta tutuyor.

Öğrenciler, Sektöre Donanımlı Bir Şekilde Adım Atacak!

Güzellik akademisinin pek çok avantajı bulunmakta olup bunlardan en fark yaratanı, öğrencilerin mesleğe donanımlı başlayacak olmaları. Derslerin her biri; alanında uzman ve başarılarıyla adını duyuran isimler tarafından verilecek. Öğrenciler hijyenik bir ortamda dersleri alabilecek. Bununla birlikte eğitimleri vermek üzere yurt dışından da eğitmenler gelecek.

Sektörün ilerlemesi ve alanında bilgi sahibi kişilerin yetişmesi için bütün detaylar düşünülmüş durumda. Meslekte ilerlemek isteyen her öğrenci, yenilikçi çözümler üretebilecek şekilde yetiştirilecek. Bu sayede mesleğe atılan kişiler, Ezgi Doğan bünyesinde fark yaratabilecek ve kendilerini geliştirme imkanına sahip olacak.

Ezgi Doğan Yarattığı İstihdam ile Ön Plana Çıkıyor!

Bilindiği üzere güzellik sektörü, son dönemlerin popüler sektörlerinden birisi. Meslek içerisinde yer alan kişilerin mesleki bilgi ve deneyimlerinin artması, Türkiye'de sektörün ilerlemesini de sağlayacak. Ayrıca bu durum, markalaşma konusunda da bir hayli önemli. Aris Ezgi Doğan Güzellik Merkezi Ezgi Doğan, akademisiyle alanında yeterlilik sahibi ve uzman kişiler yetiştirmeyi amaçlıyor. Bu konuda birçok adımın atıldığını söylemek mümkün.

Akademiden mezun olan öğrencilerin her biri, kariyerlerini bu alanda ilerletmek isterlerse rahatlıkla Ezgi Doğan bünyesinde iş bulabilecek. Güzellik akademisinde eğitim gören kişiler, bilgi ve deneyimlerini başkalarına ulaştırabilme imkanına da sahip olacak.

Bu hususların her biri düşünüldüğünde güzellik akademisinin, sektörde ayrıcalıklı bir konumda yer alacağı düşünülüyor. Alanda atmış olduğu her adımla pek çok kişinin ilgisini çeken ve kadınların en iyi hizmete ulaşmasını sağlayan Ezgi Doğan, akademisiyle bunu daha da pekiştirecek. Akademiden mezun olan öğrenciler, profesyonel hizmeti Türkiye'nin her köşesine ulaştırarak sektörün ilerlemesini sağlayacak.

Kaynak: Bültenler