Eyüpsultanlı fırıncılar denetimlerden tam not aldı

Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, özellikle koronavirüs salgını sonrası, vatandaş sağlığını korumak adına ilçede denetimlerini sıklaştırdı.

Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, özellikle koronavirüs salgını sonrası, vatandaş sağlığını korumak adına ilçede denetimlerini sıklaştırdı. Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yavuz, zabıta ekiplerinin son olarak Akşemsettin'de gerçekleştirdiği ekmek fırını denetimlerine katıldı.

Zabıta Müdürü Vahit Olgun ve İstanbul Ekmek Fırıncıları Sanatkarları ve Ekmek Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Erdoğan Çetin ile birlikte ekmek fırınlarında incelemelerde bulunan Başkan Yardımcısı Yavuz, fırınların satış yapılan alanları ve imalathane bölümlerinde kontrollerde bulundu. Yapılan denetimlerde ekmek ve pidelerin gramajlarına bakıldı, çalışanların ve imalathane bölümlerinin hijyen kurallarına uygun olup olmadığı kontrol edildi.

"EYÜPSULTAN'DAKİ FIRINLARIMIZ GÜZEL HİZMETLER VERDİLER"

Fırın içlerinde olduğu kadar zabıta ekiplerinin fırın önlerine, sosyal mesafeyi korumak amacıyla koyduğu bariyerlerin de gerektiği gibi yerleştirilip yerleştirilmediği incelendi. Yapılan denetimlerde fırınlarda çalışmaların kurallara uygun olarak yürütüldüğü görüldü. Bunun üzerine Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yavuz, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken adına fırıncılara teşekkür etti. Başkan Yardımcısı Yavuz kontrollerin ardından, "Fırıncılarımız özellikle Eyüpsultan bölgesinde güzel hizmetler verdiler, çok memnunuz. Oda başkanımız nezninde kendilerine Başkanımız Sayın Deniz Köken beyin teşekkürlerini iletiyorum" açıklamasını yaptı. Oda Başkanı Erdoğan Çetin ise, "Belediye Başkan Yardımcımızla birlikte esnaflarımızı ziyaret ettik. Gerekli kontrolleri, gerekli denetimleri yaptık. Kendilerine teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: DHA