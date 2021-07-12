Eyüpsultan kesim yeri! Eyüp Belediyesi kurban kesim yeri!

Kurban Bayramının yaklaşması ile beraber kurban kesim yerleri araştırılmaya başlandı. Eyüpsultan kesim yeri! Eyüp Belediyesi kurban kesim yeri! Kurban Bayramı Bayramı yaklaşırken Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Peki,İstanbul kurban kesim yerleri! Kurban kesim yeri! Kurban kesim fiyatları! Kurban kesimi nasıl olur?

Bu yıl Kurban Bayramı 20-24 Temmuz arasındadır. Akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip kişilerin kurban kesmesi mali bir ibadettir. Eyüpsultan kesim yeri! Eyüp Belediyesi kurban kesim yeri! İstanbul kurban kesim yerleri! Kurban kesim yeri! Kurban kesim fiyatları!

EYÜPSULTAN KURBAN BAYRAMI KESİM YERLERİ

İSMAİL UZUN PİRİNÇÇİ MAH. ÇINGIRAK SOKA NO:8 EYÜPSULTAN İSTANBUL 5325796776

AHMET ÇELİK NİŞANCA MAHALLESİ ÇÖMLEKÇİLER CADDESİ NO:12 AKARÇEŞME EYÜPSULTAN İSTANBUL 5301800757

ERKAN GENÇAY AKŞEMSETTİN MAHALLESİ EVYAP CADDESİ NO:4/E EYÜPSULTAN İSTANBUL 5324072284

ALİ ÖCAL MİTHATPAŞA MAHALLESİ RAUF ORBAY CADDESİ NO:30 KEMERBURGAZ EYÜPSULTAN İSTANBUL 5058743247

MEHMET AYSÖNDÜ MİTHATPAŞA MAHALLESİ PİRİNÇİ KÖYÜ YOLU SOKAK EYÜPSULTAN İSTANBUL 5326817982

FERRUH ZINGIL AKPINAR MAHALLESİ MEZARLIK ALTI EYÜPSULTAN İSTANBUL 5325783865

SÜTÇÜ YUSUF ÇİFTLİĞİ MİMARSİNAN MAHALLESİ ESKİ KEMERBURGAZ YOLU CADDESİ İSKİ ROLE İSTASYONU KARŞISI NO:9 EYÜPSULTAN İSTANBUL 5493858007

EYÜP DOSTLAR VAKFI HZ HALİT BULVARI NO:35/A (NUR OTOPARK ) EYÜPSULTAN İSTANBUL 2125810581

ERDOĞAN ZENGİN TOPÇULAR MAHALLESİ MALTEPE CADDESİ MALTEPE ÇIKMAZI (UZEL) 5324172797

MUSTAFA ÇELİK İSLAMBEY MAHALLESİ ZAM ZAM SOKAK NO:5 EYÜPSULTAN OTOPARKI 5322716923

KURBAN KESİLİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.

b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.

d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

f) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.

İSTANBUL KESİM YERLERİ

-ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ KURBAN SATIŞ VE KESİM YERİ HARAÇÇI MAHALLESİ BEHİCE SOKAK ARNAVUTKÖY/İSTANBUL 444 4 597

-İBB KURBAN SATIŞ VE KESİM YERİ TAHTAKALE MAHALLESİ İBB KESİM ALANI YANI 05517044690

-TUNCAY YAŞAR 15 TEMMUZ MAH. 1486 (7.) SK. NO:65 0541 524 65 05

-BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ ATÖLYESİ (BÜYÜK BAŞ) ÇOBANÇEŞME MAH. MİTHATPAŞA CAD. 341 ADA, 1 PARSEL SEBZE HALİ ARKASI BAHÇELİEVLER/İSTANBUL

-FERHATPAŞA ÇİFTLİĞİ ALTINTEPSİ MAH.ÇİFTLİK CAD. 5373291582

-ADEM COŞKUN (CİHAN COŞKUN OTO YIKAMA) PİRİPAŞA MAH. HASKÖY CAD. NO:20-18 BEYOĞLU İSTANBUL (532) 4455714

-METİN ESİM - OTOYIKAMA - KAPALI KESİM YERİ K.KARABEKİR MAH.M.AKİF ERSOY CAD.NO:51 0 536 405 75 74

-MADEN MAHALLESİ - AHMET SANCAK MADEN MAHALLESİ KİLYOS CAD. 922/ PAFTA 1 0532 204 94 04

-ERCAN KURBAN CEBECİ MAHALLESİ, 2802 SOKAK, NO:6 SULTANGAZİ/İSTANBUL 05332112695

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