Eyüpsultan'da silahlı saldırıya uğrayan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

EYÜPSULTAN'da, motosiklet sürücüsü kendisini takip eden bir otomobildeki kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

EYÜPSULTAN'da, motosiklet sürücüsü kendisini takip eden bir otomobildeki kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay saat 02: 00 sıralarında Akşemsettin Mahallesi Alperen Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Atatürk Bulvarı'ndan Alperen Caddesi'nde giren 34 GAB 04 plakalı motosiklet, kendisini takip eden bir otomobilde bulunan kişi yada kişilerin silahlı saldırısına uğradı. YARALI HALDE TAKSİ DURAĞINA GİRDİ

Uğradığı silahlı saldırının ardından taksi durağında park halindeki taksiye ve durağa çarpan motosikletten savrulan sürücü ağır yaralandı. Silahlı saldırının ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan ve kimliği öğrenilemeyen motosiklet sürücü, ambulansla Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne kaldırıldı. OLAY YERİNDEN KAÇTILARSaldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişiler, olay yerine geldikleri otomobille kayıplara karıştı. Polis şimdi saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. TAKSİYE VE DURAĞA DA MERMİ İSABET ETTİPolis ekipleri tarafından olay yerinde geniş güvenlik önlemi alınırken, durakta bekleyen takside ve durağın camlarında da mermi isabetleri olduğu görüldü. Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemelerde yaklaşık 15 adet boş kovan bulundu. TAKSİCİLER YAŞANANLARI ANLATTI

Taksi durağında sıra bekleyen Rıdvan Sünnetçioğlu yaşananları anlattı. Saldırıya uğrayan motosiklet sürücüsünü de, saldırıyı gerçekleştiren otomobilde bulunanları da tanımadıklarını söyleyen Sünnetçioğlu, "Ne oldu bizde tam olarak bilmiyoruz. Kurşun sesiyle beraber, yanımdaki arkadaşıma baktım, benim arabaya bir şey vurdu. Kurşun sesi geldi. Yoldan geçen birisi motorunu bizim arabaya vurdu. Ateş etmişler. Vurulanı bizden zannettik. Hepsi yani 20 saniyede oldu. Ne olduğunu bizde bilmiyoruz yani. Olay gördüğünüz gibi. Buradaki olayın taksi durağıyla ne bir alakası var, ne şahısları tanıyoruz. Ne de ateş edenleri tanımıyoruz. Durakta sıramızı beklerken oldu olay. Ne yaşadığımızı da bilmiyoruz. 6-7 kurşun sesi geldi. Biri düşmüş, düşen dışarıdan mı? Tahminim yaralı öldü. İlk bir dakika kendisindeydi. 'Ağabey yardım edin' dedi. Müdahale edemedik. Ambulansı aradık polisi aradık. Benim arabama bir kurşun geldi, durağımıza iki tane geldi. Motoru benim arabama vurdu" dedi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ertan KILIÇ