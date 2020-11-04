Eyüpsultan'da silahlı saldırıya uğrayan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Eyüpsultan'da silahlı saldırıya uğrayan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

04.11.2020 03:36 | Son Güncelleme: 04.11.2020 03:47
Eyüpsultan'da silahlı saldırıya uğrayan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

EYÜPSULTAN'da, motosiklet sürücüsü kendisini takip eden bir otomobildeki kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

EYÜPSULTAN'da, motosiklet sürücüsü kendisini takip eden bir otomobildeki kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

 

Olay saat 02: 00 sıralarında Akşemsettin Mahallesi Alperen Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Atatürk Bulvarı'ndan Alperen Caddesi'nde giren 34 GAB 04 plakalı motosiklet, kendisini takip eden bir otomobilde bulunan kişi yada kişilerin silahlı saldırısına uğradı.  YARALI HALDE TAKSİ DURAĞINA GİRDİ

Uğradığı silahlı saldırının ardından taksi durağında park halindeki  taksiye ve durağa çarpan motosikletten savrulan sürücü ağır yaralandı. Silahlı saldırının ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan ve kimliği öğrenilemeyen motosiklet sürücü, ambulansla Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne kaldırıldı.  OLAY YERİNDEN KAÇTILARSaldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişiler, olay yerine geldikleri otomobille kayıplara karıştı. Polis şimdi saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.   TAKSİYE VE DURAĞA DA MERMİ İSABET ETTİPolis ekipleri tarafından olay yerinde geniş güvenlik önlemi alınırken, durakta bekleyen takside ve durağın camlarında da mermi isabetleri olduğu görüldü. Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemelerde yaklaşık 15 adet boş kovan bulundu.  TAKSİCİLER YAŞANANLARI ANLATTI

Taksi durağında sıra bekleyen Rıdvan Sünnetçioğlu yaşananları anlattı. Saldırıya uğrayan motosiklet sürücüsünü de, saldırıyı gerçekleştiren otomobilde bulunanları da tanımadıklarını söyleyen Sünnetçioğlu, "Ne oldu bizde tam olarak bilmiyoruz. Kurşun sesiyle beraber, yanımdaki arkadaşıma baktım, benim arabaya bir şey vurdu. Kurşun sesi geldi. Yoldan geçen birisi motorunu bizim arabaya vurdu. Ateş etmişler. Vurulanı bizden zannettik. Hepsi yani 20 saniyede oldu. Ne olduğunu bizde bilmiyoruz yani. Olay gördüğünüz gibi. Buradaki olayın taksi durağıyla ne bir alakası var, ne şahısları tanıyoruz. Ne de ateş edenleri tanımıyoruz. Durakta sıramızı beklerken oldu olay. Ne yaşadığımızı da bilmiyoruz. 6-7 kurşun sesi geldi. Biri düşmüş, düşen dışarıdan mı? Tahminim yaralı öldü. İlk bir dakika kendisindeydi. 'Ağabey yardım edin' dedi. Müdahale edemedik. Ambulansı aradık polisi aradık. Benim arabama bir kurşun geldi, durağımıza iki tane geldi. Motoru benim arabama vurdu" dedi. 


- İstanbul
Eyüpsultan'da silahlı saldırıya uğrayan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Eyüpsultan'da silahlı saldırıya uğrayan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Eyüpsultan'da silahlı saldırıya uğrayan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Eyüpsultan'da silahlı saldırıya uğrayan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Eyüpsultan'da silahlı saldırıya uğrayan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Eyüpsultan'da silahlı saldırıya uğrayan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ertan KILIÇ

İlgili Haberler

Son dakika haberi... Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Son dakika haberi... Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
Pompalı tüfekle saldırıya uğrayan genç yaralandı
Pompalı tüfekle saldırıya uğrayan genç yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mevlana Murat Kurum İlham Aliyev Vladimir Putin Devlet Bahçeli
Magazin Danla Bilic Yıldız Tilbe Burak Özçivit Serenay Sarıkaya
Spor Tisserand Fatih Terim Adem Ljajic Emre Belözoğlu Josef De Souza
Daha Fazla İzmir Deprem Viyana Avusturya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eyüpsultan'da silahlı saldırıya uğrayan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.11.2020 03:47:06. #1.15#
title