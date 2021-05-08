Eyüpsultan'da kurulan semt pazarları denetlendi
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Eyüpsultan'da kurulan semt pazarları denetlendi

Eyüpsultan'da kurulan semt pazarları denetlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tam kapanma kararından haftada bir gün muaf tutulan pazarcı esnafı, günler sonra tezgahlarını kurdu.

Tam kapanma kararından haftada bir gün muaf tutulan pazarcı esnafı, günler sonra tezgahlarını kurdu. Bu kapsamda Eyüpsultan'da kurulan semt pazarı, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara'nın da katılımıyla denetlendi.

Korona virüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından tam kapanma sürecinde yayımlanan 'Pazar Yerleri' genelgesine göre 8 Mayıs - 15 Mayıs Cumartesi günleri saat 10.00-17.00 arasında yaş sebze ve meyve ile fide satışı yapan pazar yerleri, hizmet vermeye başladı. Bu kapsamda Eyüpsultan'da kurulan pazar yerleri denetlendi. Denetime Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara ve Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Cengiz Koçak da katıldı. Dezenfekte standına yönlendirilen vatandaşların, ateş ölçümlerinin yapılmasının ardından pazar yerine girişlerine izin verildi.

Denetime katılan Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, "Bu sabah itibariyle cumartesi pazarlarımız faaliyete geçti. Bu pazarlarımız ilçemizdeki bütün pazarların aynı anda saat 17.00 'ye kadar açık olması sistemine dayanıyor. Satılacak ürünler sebzeler, meyveler ve ekmek, hamur işi türü ürünler. Bu ürünler dışında ürün satışı yapılamayacak. Esnafımızın kurallara uymuş olduğunu görmekten memnunum. Silahtarağa pazarımızdan bu gezimizi başlattık. Diğer pazarlara da bakacağız. Esnafımızın ve vatandaşımızın sabrı sayesinde inşallah sağlıklı günlere kavuşacağız. Kadir gecemizi tebrik ediyorum. Sağlıklı günlerin habercisi olarak görmek istiyoruz bugünü" şeklinde konuştu.

Tezgah açan esnaf Vefik Veli, "Bu süreçte tezgah açarak insanlara bizim de bir katkımız olsun. Fakat bu süreci beraber atlatacağız. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız. İnşallah faydalı oluruz bu süreçte. Pazarların bir gün değil de 3-4 gün veya 2 günde bir mutlak suretle açık olmasını istiyoruz. Buraya gelen insanların enfeksiyon kapma riskleri marketlere oranla çok çok az" dedi.

Saat 10.00 itibariyle kurulan semt pazarındaki denetimlerin gün içerisinde de devam edeceği bildirildi. - İSTANBUL

Eyüpsultan'da kurulan semt pazarları denetlendi
Eyüpsultan'da kurulan semt pazarları denetlendi
Eyüpsultan'da kurulan semt pazarları denetlendi
Eyüpsultan'da kurulan semt pazarları denetlendi
Eyüpsultan'da kurulan semt pazarları denetlendi
Eyüpsultan'da kurulan semt pazarları denetlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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