Eyüpsultan'da büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerine yem desteği

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Eyüpsultan Belediyesi, ilçede hayvancılığa destek olmak amacıyla, hayvan sahiplerine yem desteğinde bulunacak.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in Eyüpsultan'ın köy statüsünde bulunan mahallelerine yaptığı ziyaretler sırasında, hayvan yetiştiricilerinin yemle ilgili taleplerini dile getirmesi üzerine Başkan Köken'in talimatıyla yem dağıtımı ile ilgili çalışmalara başlandı. Özellikle Eyüpsultan'ın kırsal mahallelerinde büyükbaş hayvancılık halen sürdürülürken, Eyüpsultan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan 2022 yılı verilerine göre 7 bin 182 adet büyükbaş, 5 bin 236 adet küçükbaş olmak üzere 12 bin 418 hayvan bulunuyor. Toplam 232 yetiştiricinin bulunduğu bölgede 50'nin altında büyükbaş ve küçükbaşı bulunan yetiştiricilere yem desteği verilecek. Bu kapsamda 1 ile 10 adet arasında büyükbaş veya küçükbaş hayvanı olana 1 çuval, 10 - 30 adet arasına 2 çuval, 30 - 50 adet arasındaki hayvan sahiplerine ise 3 çuval olmak üzere üç seferde toplamda 813 adet yem desteği verilecek. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerine verilecek desteğin ardından ise kümes hayvanı yetiştiriciliği yapan vatandaşlar için de yem yardımının yapılması planlanıyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Yerel