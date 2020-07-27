Eyüpsultan Belediyesi'nden işçilere bayram öncesi müjde
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Eyüpsultan Belediyesi'nden işçilere bayram öncesi müjde

Eyüpsultan Belediyesi, Hizmet İş'le kadrolu işçileri kapsayan toplu iş sözleşmesi imzaladı.

Eyüpsultan Belediyesi'nden işçilere bayram öncesi müjde
27.07.2020 18:02 | Son Güncelleme: 27.07.2020 19:31

Eyüpsultan Belediyesi, Hizmet İş'le kadrolu işçileri kapsayan toplu iş sözleşmesi imzaladı. Yapılan toplu iş sözleşmesine göre, kadrolu işçilere 1 Mart 2020-28 Şubat 2022 tarihleri arası 1. yıl için yüzde 12.5, 2. yıl için ise enflasyon oranında zam yapılacak.

Eyüpsultan Belediyesi Başkanlık Makamı'nda gerçekleştirilen imza törenine Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, Hizmet İş Sendikası İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Mustafa Canpolat katıldı. İmza töreninde konuşan Başkan Deniz Köken, sözleşmenin her iki taraf için de hayırlı olmasını ifade ederek şu açıklamaları yaptı: "Ben çalışan bölümünde kadrolu kadrosuz, sözleşmeli, sözleşmesiz diye ayırt etmiyorum. Eyüpsultan Belediyesi 420 bin nüfusa hitap eden bir kurum, bu belediyeye hizmet edenler aynı zamanda belediyeden de hizmet alıyorlar. O yüzden bu kurumun yaşaması lazım. Pandemi sürecinde sıkıntılarımız oldu ama bunların hepsi aşılacak. İnşallah ilerde daha farklı konuları konuşmak için bir araya geleceğimiz günler de olacak. Herkes kendi tarafından olaylara bakabilir ama ben de hem kurumu hem de Eyüsultan'da yaşayan 420 bin kişinin tamamını düşünmek, onların da bundan sonraki yaşamlarını daha da kolaylaştırmam lazım. Sözleşmemiz tüm kadrolu işçilerimiz için hayırlı olsun."

"Çok şükür Türkiye'de artık toplu iş sözleşmelerinde kavga yapılmıyor"

Sözleşmenin imzalanmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir ise, "Rabbim birlik beraberlik içerisinde nice toplu iş sözleşmeleri yapmayı nasip etsin" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Çok şükür Türkiye'de artık toplu iş sözleşmelerinde kavga yapılmıyor, işverene sıkıntımızı derdimizi sıkıntımız anlatarak, elimizden geldiği şekilde derdimizi söyleyerek onlardan çalışanlarımıza, işçilerimize zam istiyoruz. Tabi işçilerimizin de sendikasına güvenmesi lazım. Böyle sağduyulu bir üçlü olursa böyle masa başında güzel sözleşmeler çıkıyor. İnşallah darısı şirketlerdekilerin başına, sıkıntılı bir süreç var ama onlar da bizim çalışanlarımız, işverenlere zarar vermeden onların da huzurlu bir şekilde çalışmasını sağlamak için elimizden geldiği kadar mücadele edeceğiz."

İmza töreni sonrası Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir Başkan Deniz Köken'e, çini vazo ve çiçek takdiminde bulunurken, Başkan Deniz Köken de Özdemir'e Eyüpsultan'ın tasvir edildiği minyatür tablo hediye etti. Yapılan toplu iş sözleşmesine göre, kadrolu işçilere 1 Mart 2020 - 28 Şubat 2022 tarihleri arası 1. yıl için yüzde 12.5, 2. yıl için ise enflasyon oranında zam yapılacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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