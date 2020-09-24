Exxen nedir? Exxen ne zaman faaliyete geçiyor? Exxen ne demek?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Exxen nedir? Exxen ne zaman faaliyete geçiyor? Exxen ne demek?

24.09.2020 12:42 | Son Güncelleme: 24.09.2020 12:48
Exxen nedir? Exxen ne zaman faaliyete geçiyor? Exxen ne demek?

Acun Ilıcalı, TV8'in yeni bir platform için hazırlıklarını tamamladı. Popüler dizi ve film yayın organı Netflix'in büyük ilgi görmesinin ardından TV8'in sahibi Acun Ilıcalı da Exxen adında, Netflix'e rakip olacak yeni bir dijital platform kuruyor. Exxen ne zaman açılacak?

Acun Ilıcalı, bir süre önce Netflix'e rakip olarak dijital dizi ve film platformu kuracağını duyurmuştu. Gelişmenin ardından Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni platformun adını Exxen olarak açıkladı. Exxen ne demek?

EXXEN NEDİR?

Exxen, Acun ılıcalı'nın bir süre önce duyurduğu dijital yayıncı platformudur. Daha önce Netflix veya Blu TV eş dğeerinde bir proje tasarladığını bildiren Ilıcalı'nın açıklamasına göre, yeni platformun içeriği genel olarak yarışma programlarından oluşacak.

EXXEN NE DEMEK?

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, Exxen adıyla duyurduğu platformun adını Ali Taran'ın önerdiğini belirtmişti. Exxen anlamı da araştırılırken, henüz konu hakkında detaylar paylaşılmadı.

EXXEN NE ZAMAN FAALİYETE GEÇİYOR?

Diz ve filmseverlerin merkala beklediği yeni platformun çıkış tarihi araştırılıyor. Ilıcalı Instagram'dan yaptığı paylaşımla çok yakında kullanıcıların hizmetine sunulacağını bildirdi. Ilıcalı, ''Yeni dijital platformumuz Exxen 'de yakında beraberiz...'' ifadelerini kullandı.

Exxen nedir? Exxen ne zaman faaliyete geçiyor? Exxen ne demek?

İlgili Haberler

Tevhid ne demek? Tevhid kelimesi ne demektir? Tevhid kelimesinin anlamı nedir? Tevhidin kelime anlamı nedir?
Tevhid ne demek? Tevhid kelimesi ne demektir? Tevhid kelimesinin anlamı nedir? Tevhidin kelime anlamı nedir?
Kirve ne demek? Kirve nedir? Kirve ne anlama gelir? Kirvenin ne anlamı vardır? Kirvenin sözlük anlamı nedir?
Kirve ne demek? Kirve nedir? Kirve ne anlama gelir? Kirvenin ne anlamı vardır? Kirvenin sözlük anlamı nedir?
Kült ne demek? Kült film ne demek? Kült filmler nelerdir? Kült TDK anlamı nedir?
Kült ne demek? Kült film ne demek? Kült filmler nelerdir? Kült TDK anlamı nedir?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mike Pompeo Angela Merkel Fahrettin Koca Charles Michel Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülay Müge Anlı Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Babel Tisserand Can Bartu Fatih Terim Malcolm Thomas
Daha Fazla Ankara Saldırı Cep Telefonu Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Exxen nedir? Exxen ne zaman faaliyete geçiyor? Exxen ne demek? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.9.2020 12:48:21. #1.14#
title