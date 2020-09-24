Exxen nedir? Exxen ne zaman faaliyete geçiyor? Exxen ne demek?

Acun Ilıcalı, TV8'in yeni bir platform için hazırlıklarını tamamladı. Popüler dizi ve film yayın organı Netflix'in büyük ilgi görmesinin ardından TV8'in sahibi Acun Ilıcalı da Exxen adında, Netflix'e rakip olacak yeni bir dijital platform kuruyor. Exxen ne zaman açılacak?

Acun Ilıcalı, bir süre önce Netflix'e rakip olarak dijital dizi ve film platformu kuracağını duyurmuştu. Gelişmenin ardından Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni platformun adını Exxen olarak açıkladı. Exxen ne demek?

EXXEN NEDİR?

Exxen, Acun ılıcalı'nın bir süre önce duyurduğu dijital yayıncı platformudur. Daha önce Netflix veya Blu TV eş dğeerinde bir proje tasarladığını bildiren Ilıcalı'nın açıklamasına göre, yeni platformun içeriği genel olarak yarışma programlarından oluşacak.

EXXEN NE DEMEK?

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, Exxen adıyla duyurduğu platformun adını Ali Taran'ın önerdiğini belirtmişti. Exxen anlamı da araştırılırken, henüz konu hakkında detaylar paylaşılmadı.

EXXEN NE ZAMAN FAALİYETE GEÇİYOR?

Diz ve filmseverlerin merkala beklediği yeni platformun çıkış tarihi araştırılıyor. Ilıcalı Instagram'dan yaptığı paylaşımla çok yakında kullanıcıların hizmetine sunulacağını bildirdi. Ilıcalı, ''Yeni dijital platformumuz Exxen 'de yakında beraberiz...'' ifadelerini kullandı.