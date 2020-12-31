Exxen İlginç Bazı Olaylar ne zaman başlayacak? lginç Bazı Olaylar sunucusu İbrahim Büyükak kimdir?

1 Ocak 2021'de yayın hayatına başlayacak olan Acun Ilıcalı'nın yeni dijital projesi Exxen, her geçen gün yeni projelerle seyircilerin karşısına çıkıyor. Acun Ilıcalı Exxen platformu için şimdi de yeni bir program duyurdu: "İbrahim Büyükak ile İlginç Bazı Olaylar!"

İbrahim Büyükak ile İlginç Bazı OlaylarExxen platformunda yer alacak bir proje! Acun Ilıcalı Exxen dijital platformu için gün saymaya başladı! Exxen dizileri yarışmalarına bugün bir yenisi eklendi. Ünlü oyuncu, senarist, yönetmen ve komedyen İbrahim Büyükak'ın daha önce müjdesini verdiği, senaryosunu kendi yazdığı İlginç Bazı Olaylar Exxen'de yer alacak. Peki, İbrahim Büyükak ile İlginç Bazı Olaylar ne zaman başlayacak?İbrahim Büyükak kimdir, kaç yaşında?

İLGİNÇ BAZI OLAYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İbrahim Büyükak ile İlginç Bazı Olaylarwww.exxen.com ve Exxen uygulanmasında izlenebilecek. Exxen erişimi 1 Ocak 2021 tarihinde başlayacak. İbrahim Büyükak ile İlginç Bazı Olaylar da 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren Exxen üyelik işlemlerini tamamladıktan sonra izlenebilecek.

İBRAHİM BÜYÜKAK KİMDİR?

İbrahim Büyükak, 20 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nde tamamladı.

Bursa'da Olay Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı. Gırgır, Leman ve Lemanyak Dergileri'nde çeşitli yazıları yayımlandı.

İstanbul'a döndükten sonra BKM Mutfak kadrosuna katılmış, oyunlar yazıp oyuncu olarak sahneye çıkmıştır.

2013 yılında 3+1 programıyla mayıs ayında Eser Yenenler ve Oğuzhan Koç ile bir gece şovuna başladılar. Proğramı Acun Ilıcalı'nın satın almasıyla 5 Ekim 2013 tarihinden itibaren "3 Adam" adıyla devam etmekteydi ancak Oğuzhan Koç ve Eser Yenenler ile birlikte 3 Adam Yapım şirketini kuran İbrahim Büyükak programa ara vermiştir.

İbrahim Büyükak, çocukluk aşkı Psikolog Nurdan Beşer ile Ocak 2016'da nişanlanmıştır. Çift 2018 yılında evlendi.

Filmleri ve Dizileri:

Senaryo:

2018 - Yol Arkadaşım 2 (Sinema Filmi)

2017 - Yol Arkadaşım (Sinema Filmi)

2016 - Küçük Esnaf (Sinema Filmi)

2008 - Çok Güzel Hareketler Bunlar (TV Dizisi)

Oyuncu:

2018 - Yol Arkadaşım 2 (Şeref) (Sinema Filmi)

2017 - Yol Arkadaşım (Şeref) (Sinema Filmi)

2017 - Doru (Seyis 1) (Sinema Filmi)

2016 - Küçük Esnaf (Berhudar) (Sinema Filmi)

2016 - Fırıldak Ailesi Orta Dünya (Seslendirme) (Sinema Filmi)

2016 - 3 Adam Fazla Gurur Kalbe Vurur (TV Dizisi)

2015 - Bana Baba Dedi (Cüneyt) (TV Dizisi)

2010 - Çok Filim Hareketler Bunlar (İbrahim-ibo) (Sinema Filmi)

2009 - Neşeli Hayat (Aytekin) (Sinema Filmi)

2008 - 2010 - Çok Güzel Hareketler Bunlar (İbrahim-ibo) (TV Dizisi)