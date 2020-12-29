EXXEN Hükümsüz fragmanı yayınlandı! Exxen Hükümsüz fragmanı izle!

TV8 sahibi Acun Ilıcalı tarafından oluşturulan Exxen platformunda pek çok program, dizi ve belgesel yer alacak. Bu kapsamda Exxen'de yer alacak Hükümsüz dizisi oyunucu kadrosuyla büyük beğeni topladı. Exxen Hükümsüz fragmanı çıktığı andan itibaren binlerce kez izlendi. Kadın cinayetlerinin ele alındığı Exxen Hükümsüz fragmanı haberimizde.

Exxen dizileri arasında Hükümsüz dizisi de duyurulduktan sonra büyük yankı uyandırdı. Başta Hükümsüz Özgü Namal ile anlaşmıştı, fakat Özgü Namal daha sonra diziden çıktı. Dizi yetenekli oyuncu Burçin Terzioğlu ile çekilmeye başladı. Tanıtımı yapılan dizi merak edilmeye başladı. Peki Exxen Hükümsüz ne zaman başlıyor? Hükümsüz konusu nedir? Hükümsüz oyuncuları kimler?

EXXEN HÜKÜMSÜZ KONUSU NEDİR?

Exxen Hükümsüz dizisinin yapımcılığını Ayla ve Müslüm gibi önemli projelerin yapımcısı Mustafa Uslu üstlendi. Hükümsüz yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak oturuyor ve senaristliğini ise Oğulcan Kırca, Mert Dikmen ve Fulya Özcan üstleniyor. Hükümsüz dizisinin oyuncu kadrosunda Burçin Terzioğlu, Alican Yücesoy, Hande Doğandemir ve İsmail Hacıoğlu baş rolleri paylaşıyor. Dizinin alt kadrosu henüz duyurulmadı. Günümüzde en dikkat çeken konulardan kadına şiddet konusu Hükümsüz dizisinin konusu olarak ele alınıyor. Dizinin sloganı "Engellenebilir her ölüm cinayettir" şeklindedir ve sloganından da anlaşılacağı gibi kadına şiddet konusu işlenecektir. Hükümsüz dizisi çekimleri ise İzmir'de yapılıyor.

EXXEN HÜKÜMSÜZ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hükümsüz dizisi ne zaman başlıyor sorusu sıkça araştırılıyor. Exxen dizileri tümü gibi Exxen Hükümsüz başlama tarihi de 1 Ocak 2021 olarak duyuruldu. Exxen Hükümsüz izleyebilmek için 1 Ocak 2021 tarihinde platforma üye olmak gerekecek. Üyelikten sonra tüm dizi ve programlar ücretsiz bir şekilde izlenebilecek.

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Exxen Hükümsüz oyuncuları son yapılan tanıtımla belli oldu. Dizinin baş rolünde avukat rolüyle Burçin Terzioğlu yer alacak. Burçin Terzioğlu haricinde dizide çok sayıda ünlü ve yetenekli oyuncular yer alacak:

Alican Yücesoy

Hande Doğandemir

İsmail Hacıoğlu