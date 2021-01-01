EXXEN | Exxen üyelik işlemleri! Exxen nasıl üye olunur? Exxen ne zaman açılacak? Exxen nasıl indirilir? Exxen üyelik ücreti ne kadar?

Acun Ilıcalı'nın yeni dijital platformu Exxen bugün açılıyor! Bugünden itibaren erişime açılacak Exxen platformu için seyirciler heyecanlı. Peki, Exen nasıl üye olunur? Exxen üyelik ücreti ne kadar? Exxen nasıl indirilir? Exxen nereden izlenir? İşte tüm bu soruların cevapları ve Exxen üyelik işlemleri hakkında bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz..

Türkiye'nin yeni dijital platformu Exxen TV, bugün itibariyle yayın hayatına başlayacak. Exxen mobil uygulaması ve www.exxen.com internet sitesinden seyirciler onlarca orijinal içeriğe ulaşabilecek. Bugün yayın hayatına başlayacak Acun Ilıcalı Exxen platformu ve Exxen üyelik işlemleri için tüm sorularınıza cevap verdik. İşte, Exen nasıl üye olunur?Exxen üyelik ücreti ne kadar? Exxen nasıl indirilir? Exxen nereden izlenir? Exxen abonelik nasıl yapılır? gibi tüm soruların cevapları!

EXEN NASIL ÜYE OLUNUR?

Exxen üyelik işlemleri, bugün site erişime açıldıktan sonra başlayacak. Sitedeki Exxen dizileri, programları ve yarışmalarını izleyebilmek için öncelikle üye olunması gerekir. www.exxen.com adresinde sizden istenilen kimlik ve kullanıcı bilgilerini doldurduktan sonra exen nasıl üye olunur sorusunun ikinci aşaması ödeme bölümüne geçilir. Exxen üyelik ücreti ödeme bilgilerinizi kaydettikten sonra her ay 9.90 TL olarak kredi kartınızdan otomatik çekilir.

EXXEN NE ZAMAN AÇILACAK?

Exxen, bugün yani 1 Ocak 2021 akşamı yayın hayatına www.exxen.com adresi üzerinden başlayacak.

EXXEN NASIL İNDİRİLİR?

Exxen nasil indirilir sorusu, Exxen mobil uygulamasını telefon, tablet ya da bilgisayarlarına indirmek isteyenler tarafından sorulmaktadır. Acun Ilıcalı Exxen mobil uygulaması hakkında henüz bir bilgi vermedi. Site www.exxen.com erişime açıldıktan sonra İOS ve Androidler için Exxen uygulaması hakkında bilgi verilecektir.

EXXEN NEREDEN İZLENİR?

Exxen TV, bugünden itibaren www.exxen.com adresinden hizmet verecek. www.exxen.com erişime açıldığı zaman tüm Exxen dizileri, yarışmaları ve programları bu site üzerinden ulaşıma açık olacak. Exxen mobil uygulaması hakkında henüz bir bilgi verilmedi. Seyirciler, Exxen tvye nasıl indirilir sorularını da soruyorlar. Exxen, www.exxen.com adresinde erişime açılacaktır. Yani akıllı televizyonunuzda eğer internetten izleme seçeneği varsa oradan ulaşabilirsiniz.

EXXEN ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Exxen Tv, tanıtım amaçlı ilk 1 hafta ücretsiz olarak hizmet verecek. Exxen ücretsiz hizmeti bittikten sonra aylık 9.90 TL olarak devam edecek. Exxen fiyatı 9,90 TL olarak duyuruldu. Bu fiyatla sınırsız olarak Exxen içeriklerine ulaşabilirsiniz.