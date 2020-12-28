EXXEN | Exxen O Adam Oldun mu ne zaman başlıyor? O Adam Oldun mu konusu nedir? O Adam Oldun mu başvuru formu ve oyuncuları kimler?

1 Ocak 2021 yılında erişime açılacak olan Acun Ilıcalı Exxen platformu şimdiden büyük yankı uyandırıyor! Yayın tarihi yaklaştıkça yeni Exxen dizileri duyurulmaya devam ediyor. O Adam Oldun mu da Exxen programları arasında tanıtılan ve büyük ilgi gören bir program. Peki Exxen O Adam Oldun mu ne zaman başlıyor, başvuru, konusu ne, oyuncuları kimler?

Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exxen, 1 Ocak itibariyle yayın hayatına başlıyor. Exxen yayın tarihi öncesi, platformda yayınlanacak sürpriz projeler tek tek açıklanıyor. Exxen izleyicileriyle buluşacak projelerden birinin de O Adam Oldun mu olacak. Peki, Exxen O Adam Oldun mu ne zaman başlıyor? O Adam Oldun mu konusu nedir? O Adam Oldun mu başvuru formu ve oyuncuları kimler?

O ADAM OLDUN MU KONUSU NEDİR?

Exxen platformlarında yayınlanacak olan O Adam Oldun mu yarışma programı Türkiye'nin en iyi YouTube starını seçecektir. YouTube fenomenlerinin ya da youtuber olmak isteyen yarışacağı O Adam Oldun mu yarışma programına katıldıktan sonra iyi bir hayran kitleniz olmalı, sizleri destekleyenler sayesinde ve YouTube videolarınızın beğenilme sayılarına göre yarışmayı kazanabilirsiniz.

O Adam Oldun mu programı

EXXEN O ADAM OLDUN MU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

O Adam Oldun mu programı ne zaman başlıyor sorusu sıkça araştırılıyor. Exxen dizileri tümü gibi Exxen O Adam Oldun mu başlama tarihi de 1 Ocak 2021 olarak duyuruldu. Exxen O Adam Oldun mu izleyebilmek için 1 Ocak 2021 tarihinde platforma üye olmak gerekecek. Üyelikten sonra tüm dizi ve programlar ücretsiz bir şekilde izlenebilecek.

O ADAM OLDUN MU OYUNCULARI KİMLER?

O Adam Oldun mu programında,Ali Biçim ve Mesut Can Tomayyer alacak.

O Adam Oldun Mu Yarışması Başvuru Formu

Exxende yayınlanacak olan O Adam Oldun mu yarışmasını Ali Biçim ve Mesut Can Tomay sunacak. Sosyal medya fenomeni olan Ali Biçim ve Mesut Can Tomay kendileri gibi YouTube starı olan insanları yarışmaya davet ediyor. YouTube fenomenleri youtuber olanlar bu yarışmaya katılabilir ve Türkiye'nin yeni YouTube starı olabilirler.

O Adam Oldun mu yarışması başvuru adresi henüz paylaşılmasa da yakın zamanda Exxen TV'nin kendine özel internet sitesinde başvuru formu yayınlanacaktır. Exxen.com açıldığında O Adam Oldun mu yarışması başvuru formu yayınlanacak ve sizlerde bu sayfadan başvurularınızı yapabileceksiniz.

O Adam Oldun mu Yarışması Başvuru Katılım Şartları

Sosyal medya fenomenleri ve youtuber olan Ali Biçim ve Mesut Can Tomay'ın yer alacağı O Adam Oldun mu yarışmasına katılmak için YouTube'da videolarınızın ve takipçi sayınızın olması gerekebilir. YouTube'da kanalı olan ve belli bir takipçisi olan youtuberların yarışacağı O Adam Oldun mu yarışmasında Türkiye'nin en iyi youtuberı YouTube starı seçilecektir.

O Adam Oldun mu Yarışması Ödülü Nedir?

O Adam Oldun mu yarışması Exxen'de yayınlanacak ve 2021 yılbaşından itibaren yayına başlayacaktır. O Adam Oldun mu yarışması ödülü açıklanmadı. O Adam Oldun mu yarışması ödülü açıklandığında konumuzda ekleyeceğiz.