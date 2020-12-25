Exxen'de yer alan Şef Türev Uludağ kimdir? Şef Türev Uludağ Exxen'de ne yapacak? Türev Uludağ kaç yaşında, nereli?

Youtube kanalı bulunan ve sonrasında Seksenler dizisinde de rol alan Türev Uludağ, Sağlam Geziyoruz programıyla da büyük ilgi topladı. Şef Türev Uludağ zayıflama programı Exxen'de ne yapacak? Türev Uludağ kimdir? Türev Uludağ nereli ve kaç yaşında?

Acun Ilıcalı'nın yeni projesi olan Exxen'de başlayacak olan "Nasıl Zayıflarım?" programında yer alacak olan Şef Türev Uludağ hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Türev Uludağ kimdir? Türev Uludağ nereli ve kaç yaşında?

TÜREV ULUDAĞ KİMDİR?

Türev Uludağ, 1987 tarihinde Adana Pozantı'da dünyaya geldi. Onu daha çok tanımamıza vesile olan lakabı ise "Dünyayı Yiyen Adam"dır. Aynı zamanda aşçılık mesleğini icra etmektedir.

İki kız kardeşe sahiptir. Kardeşlerinin isimleri ise İşlev ve Söylev'dir. Annesi ve babası emekli öğretmendir. Bu bilgileri ise bir röportajında kendi ağzından dile getirmiştir. Evli ve Uraz adında bir erkek çocuğa sahiptir.

Lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi Turizm bölümünde almıştır. Ayrıca Craft Akamide'de Kamera Önü Oyunculuk bölümünde de eğitim görmüştür. Bu yönüyle kameralara çok hakimdir ve ekrana sıcaklığını daha iyi yansıtarak reytinglerine olumlu katkı sağlar.

2010 senesinde Beşiktaş'ta 'Reçel Türevleri' isminde bir kahvaltı mekanı açarak adını duyuracağını o zamanlardan belli etmiştir. Reçellerini yapan kişi ise annesidir. Adana Pozantı'da bir üretim tesisleri vardır ve ünlü isimlerin de kaldığı büyük otellere reçel satmaktadır.

Beşiktaş'ta bulunan dükkanında ise soğandan havuca kadar çok geniş bir reçel yelpazesi vardır. Toplamda 51 adet reçel seçeneği sunarak müşteri memnuniyetini ön planda tutar.

Şu anda TV8 ekranlarındaki 'Sağlam Geziyoruz' adlı programın sunuculuğunu üstlenmiştir.

Adana Ponzantı'da doğan Türev Uludağ daha önce Tv360'da Mutlu Kahvaltılar isimli bir yemek programı yapmış ve dikkat çekmiştir. Aldığı aşçılık eğitimlerinin yanında Craft Akademi'de Kamera Önü Oyunculuk eğitimi almıştır.

Beşiktaş'ta Reçel Türevleri isminde bir kahvaltı mekanı vardır. Adana Pozantı da bir reçel üretim tesisi kurmuştur. Beşiktaş'ta ki restoranında 50'den fazla çeşit reçel sunmaktadır misafirlerine.