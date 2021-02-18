Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisi, IMDb'deki puanıyla adeta çakıldı
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Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisi, IMDb'deki puanıyla adeta çakıldı

18.02.2021 14:24 | Son Güncelleme: 18.02.2021 14:51

Acun Ilıcalı'nın büyük umutlarla çektirdiği ve başrollerini Cemal Can Canseven ile Aleyna Tilki'nin paylaştığı İşte Bu Benim Masalım, IMDb'de 10 üzerinden 1.7 puan alarak Türk dizi tarihinin en düşük puanlı dizisi oldu.

TV8 kanalının yanı sıra ocak ayında Exxen isimli platformunu izleyici ile buluşturan Acun Ilıcalı, gündemden düşmeyen Aleyna Tilki ve Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven için İşte Bu Benim Masalım isimli diziyi yayına aldı. Ancak Ilıcalı, büyük umutlarla yayınladığı diziden beklediği sonucu alamadı.

10 ÜZERİNDEN 1.7 ALDI

Bir gençlik dizisi olarak yayınlanmaya başlayan dizi, başrollerin geniş hayran kitlesine rağmen IMDb platformunda 10 üzerinden 1.7 puan alarak Türk dizi tarihinin en düşük puan alan dizisi oldu. Dizinin 2. sezonunun çekilip çekilmeyeceği ise henüz belli değil.

Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisi, IMDb'deki puanıyla adeta çakıldı

KADRODA ÜNLÜ İSİMLER YER ALIYOR

Başrollerini Cemal Can Canseven ve Aleyna Tilki'nin paylaştığı İşte Bu Benim Masalım dizisinin kadrosunda; Hasan Denizyaran, Merve Sevin, Göksun Büyükkahraman, Ayça Tilki, Zeynep Kankonde, Kamil Güler, Nevra Serezli, Yusuf Ege Gönülal gibi isimler yer alıyor.

Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisi, IMDb'deki puanıyla adeta çakıldı
Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisi, IMDb'deki puanıyla adeta çakıldı
Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisi, IMDb'deki puanıyla adeta çakıldı
Haber Yorumları (38)
DOGUKAN: Ne olacakti ya? acuna koymaz zaten sallayin.
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HATİCE: Acun Bey, insanlara "mal" diye hitap kişiydi. Ceplerini dolduruyorlar, sonra insanlara mal, diyorlar. Olan milletin çucuğuna oluyor. Dile yerleşen kavramları atmak zor oluyor. Yarın Acun gider, mal kalır.
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MUSTAFA: Dizide Aleyna var tabiki çakılır. Öyle dizileri izlemiyorlar tarihi ve aile dizileri reyting yapıyor artık bir iki yıl içinde bilimsel ve belgesel tarzındaki diziler reyting yapacaklar bu türk gençliği Aleyna ?? izleyecek kadar aptal değil
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