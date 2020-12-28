Gidecek yeri olmadığı halde ceza kesilen vatandaşa Ankara Valiliği sahip çıkmıştı! İlk kez konuştu

Antalya'da evsiz olduğu için sokakta kalan ve kısıtlama kurallarına uymadığı gerekçesi ile para cezası kesilen Ali Çiftçi, Ankara Valiliği'nin misafirhanesine yerleştirildi. Çiftçi, parasının çalındığını ve gidecek bir yeri olmadığı için sokakta kaldığını anlatırken; şimdi tek dileğinin ise ayrıldığı eşiyle kalan kızını görmek olduğunu söyledi.

Başkent'in Altındağ ilçesine bağlı Dışkapı semtinde bulunan ve Ankara Valiliği'ne ait bir misafirhaneye yerleştirilen Çifçi, ekonomik durumu düzelene kadar burada misafir edilecek. Ayrıca Çiftçi'nin bu süreçte barınma, yemek ve temizlik gibi tüm ihtiyaçları bu misafirhanede karşılanacak.

"GİDECEK YERİM OLMADIĞI İÇİN CEZA KESİLDİ"

Başından geçenleri ve yaşadığı zorlukları misafir olduğu odada dile getiren Çiftçi şöyle konuştu: "İş için Antalya'ya gitmiştim, başıma talihsiz anlar geldi. Sokakta kaldığım için cezai işlem uygulandı. Dışarıda kaldığımı söylememe rağmen ceza kesildi. Gidecek yerim olmadığı için ceza kesildi. Cezanın kesilmesinden sonra, kendime kuytu köşede bir yer bulmaya çalıştım. Kimsenin gelmeyeceği kuytu bir yer buldum kendime. Ceza işleminin akşamında yatarken gece saatlerinde zabıta ekiplerine denk geldim. Beni oradan alıp Antalya'da bir misafirhaneye yerleştirdiler. Bir gece orada kaldım, sağ olsunlar temizlikten yemeğe kadar her konuda yardımcı oldular. Geceyi orada geçirdikten sonra sabah Antalya otogarına getirildim. Biletim kesildi ve Ankara'ya geldim."

"PARAM ÇALINDIĞI VE GİDECEK YERİM OLMADIĞI İÇİN SOKAKTA KALDIM"

Koronavirüs salgını nedeniyle işsiz kaldığını ve bu sebepten dolayı Antalya'ya iş aramak için geldiğini söyleyen Çiftçi, "Antalya'da iki haftadır sokakta yaşıyordum. Normalde sokakta kalmıyordum. Param çalındığı için ve gidecek bir yerim olmadığı için, tanıdığım ve çevrem olmadığı için mecburen sokakta kalmak zorunda kaldım. Koronavirüs başladığından beri piyasa bitti ve ben de işsiz kaldım. Eşimle ayrılmamın sebebi maddi sıkıntılardan dolayı ve ufak tefek geçimsizlik yaşanıyordu aramızda ondan dolayı boşandık" diye konuştu.

"EŞİMDEN AYRILALI 4 AY OLDU, 3 AYDIR KIZIMI GÖREMİYORUM"

İki yaşındaki kız çocuğunu üç aydır göremediğini ve çok özlediğini belirten Çiftçi, "Yeni yıldan beklentim, düzenli bir iş ondan sonra da inşallah olursa da eski eşimle tekrar aramı düzeltmeyi istiyorum. Aramız tam düzelir mi onu da bilmiyorum ama olursa düzeltmeyi istiyorum, olmazsa da yeni bir hayat kurmak istiyorum. İş bulduğum zaman eşimle tekrara konuşacağım. Gidip söyleyeceğim, kabul olursa olacak. 2 yaşında bir kızım var çok özledim onu. Eşimden ayrılalı 4 ay oldu ve ben 3 ay çocuğumu göremiyorum. Ne halde bilmiyorum, unuttum çocuğumu. Kızıma canımı veririm, her şeyimi veririm ona, canımı feda ederim. Eski eşim de Ankara'da ailesinin yanında kalıyor. Olaydan sonra cep telefonu olmadığı için ulaşamadım onlara" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı