KASTAMONU - Evrenye bıçağı üretiminde 3 kuşak bir arada çekiç sallıyor
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KASTAMONU - Evrenye bıçağı üretiminde 3 kuşak bir arada çekiç sallıyor

Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yaşayan aile, coğrafi işaret belgesi bulunan Evrenye bıçağını ocak başında hep birlikte mesai harcayarak ortaya çıkarıyor.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yaşayan aile, coğrafi işaret belgesi bulunan Evrenye bıçağını ocak başında hep birlikte mesai harcayarak ortaya çıkarıyor.

Osmanlı döneminde ordunun ihtiyacı olan kılıç, süngü gibi savaş malzemelerinin de üretildiği Dibek köyü Bıçakçılar Mahallesi'nde yapılan ve Evrenye bıçağı olarak satışa sunulan bıçaklar, mahalledeki 5 atölyede asırlık ocaklarda üretiliyor.

Buradaki en eski ocaklar arasında yer alan ve yaklaşık 400 yıllık geçmişinin bulunduğu tahmin edilen 67 yaşındaki Ahmet Fethi Çelikel'e ait iş yerinde ise Çelikel'e eşinin yanı sıra 47 yaşındaki oğlu ve 21 yaşındaki torunu da yardım ediyor.

Sabahın erken saatlerinde işe koyulan aile üyeleri, tüm parçaları el işçiliğiyle yapılan Evrenye bıçağı için karşılıklı çekiç sallıyor.

Ahmet Fethi Çelikel, AA muhabirine, 50 yıldır bıçakçılık mesleğini sürdürdüğünü söyledi.

Bıçakçılığın atalardan kalma bir meslek olduğunu dile getiren Çelikel, "Oğlum, torunum da yapıyor. Eşimle burada yıllarca çalıştım. Bu meslek tek kişi olmaz. Muhakkak iki kişi olmak zorunda. Bu mesleğin özelliği iki kişi." dedi.

Ahmet Fethi Çelikel'in eşi Nezahat Çelikel ise çekiç sallarken zorlanmadığını belirterek, "İllaki çift kişi olması, karşılıklı vurmamız gerekiyor. Eşim ve oğlumla karşılıklı çekiç vurdum. Ailece bu işin içindeyiz. Eşine yardım ediyorsun, çok güzel bir duygu." ifadesini kullandı.

Ahmet Fethi Çelikel'in oğlu Mehmet Çelikel de küçük yaşlardan itibaren bıçakçılık mesleğinin içinde bulunduğunu vurguladı.

Mesleğe sadece askere gittiğinde ara verdiğini anlatan Çelikel, "Aile olarak bu işi yapıyoruz. Annem, babam, ben ve oğlum yapıyoruz. İnsan, içinde olan duyguyu sanata yansıtıyor. Önemli olan bir eserin ortaya çıkması. Biz burada bir eser ortaya çıkarıyoruz." diye konuştu.

Çalıştıkları iş yerinin yaklaşık 400 yıllık geçmişi bulunduğuna dikkati çeken Çelikel, "20 metrekare dükkanın içinde ailemizi besledik. Aile ortamında yüzyıllar boyunca dedelerimizden, atalarımızdan kalan mesleği devam ettirdik. Çocuklarımızı okuttuk, düğünümüzü yaptık. Güzel bir meslek, ömrümüz yettiğince devam ettirmeye çalışacağız." diye konuştu.

KASTAMONU - Evrenye bıçağı üretiminde 3 kuşak bir arada çekiç sallıyor
KASTAMONU - Evrenye bıçağı üretiminde 3 kuşak bir arada çekiç sallıyor
KASTAMONU - Evrenye bıçağı üretiminde 3 kuşak bir arada çekiç sallıyor
KASTAMONU - Evrenye bıçağı üretiminde 3 kuşak bir arada çekiç sallıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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