Evren Başar kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Evren Başar'ın hayatı ve biyografisi!
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Evren Başar kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Evren Başar'ın hayatı ve biyografisi!

Evren Başar kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Evren Başar'ın hayatı ve biyografisi!
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcılığına Evren Başar atandı. Bunun ardından vatandaşlar Evren Başar kimdir, kaç yaşında, nereli merak etti. Peki, Evren Başar kimdir? Aslen nereli, mesleği ne, yaşı kaç? Evren Başar'ın hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgiler sizlerle...

Evren Başar gündemde yer alan isimlerin başında geliyor. Evren Başar'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Evren Başar kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, doğum tarihi kaç, mesleği nedir? İşte detaylar...

EVREN BAŞAR CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKAN YARDIMCILIĞINA MI GETİRİLDİ?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına Evren Başar atandı.

Söz konusu atama 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. ve 3. maddeleri gereğince yapıldı.

EVREN BAŞAR KİMDİR?

Evren Başar, 26 Kasım 1982 tarihinde Rize'de dünyaya gelmiştir. Evren Başar, Sinop Anadolu Lisesinden mezun olduktan sonra Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat bölümünü, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde de Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans programını bitirmiştir.

Evren Başar doğum tarihi : 26 Kasım 1982

Evren Başar kaç yaşında : 38 yaşında

Evren Başar nereli : Rize

Evren Başar mesleği ne : Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcısı Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına Evren Başar atandı.

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Evren Başar kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Evren Başar'ın hayatı ve biyografisi! - Haberler
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