Evren Başar kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Evren Başar'ın hayatı ve biyografisi!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcılığına Evren Başar atandı. Bunun ardından vatandaşlar Evren Başar kimdir, kaç yaşında, nereli merak etti. Peki, Evren Başar kimdir? Aslen nereli, mesleği ne, yaşı kaç? Evren Başar'ın hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgiler sizlerle...