Evlilik teklifini, 'evet' hedefine ateş ederek kabul etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Evlilik teklifini, 'evet' hedefine ateş ederek kabul etti

ANTALYA'da, uzun süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Merve Ünlüoğlu'na Antalya Atış Poligonunda evlilik telifi yapan Fatih Akgün, 'evet', 'hayır' yanıtı için, hedef kağıdı kullandı.

Evlilik teklifini, 'evet' hedefine ateş ederek kabul etti
06.09.2020 08:00 | Son Güncelleme: 06.09.2020 08:04

ANTALYA'da, uzun süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Merve Ünlüoğlu'na Antalya Atış Poligonunda evlilik telifi yapan Fatih Akgün, 'evet', 'hayır' yanıtı için, hedef kağıdı kullandı. Ünlüoğlu 'evet' hedefine atış yaparak, teklifi kabul etti.

Yerli, yabancı binlerce tatilcinin ziyaret ederek farklı silahlarla güvenli atış sporu gerçekleştirdiği Antalya Atış Poligonu, ilginç bir evlilik teklifine sahne oldu. İşletme yönetimi ile iş birliği yaparak kız arkadaşı Merve Ünlüoğlu'nu poligona davet eden Fatih Akgün, atış öncesi cebinden çıkardığı yüzükle evlilik teklifini gerçekleştirdi. Asıl sürpriz bu anlardan sonra başladı. Hedef tahtalarına 'evet' ve 'hayır' yazılı kağıtlar astırtan Akgün, kız arkadaşından, cevabına göre nişan alıp hedefi vurmasını istedi. Merve Ünlüoğlu 'evet' hedefini seçerek, ardı ardına ateş etti. Bu anın ardından Fatih Akgün, kız arkadaşına sarılarak mutluluk gözyaşı döktü.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Demet Şener Deniz Akkaya Nilperi Şahinkaya
Spor Can Bartu Eddie Newton Mustafa Cengiz Enner Valencia Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Bakan Sakarya Otomobil
Şu an buradasınız: Evlilik teklifini, 'evet' hedefine ateş ederek kabul etti - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.9.2020 08:08:51. #1.15#
title