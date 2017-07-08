Evlilik Teklifi Romantik Dakikalar Yaşattı

Red Arrow Entertainment'ın en güçlü markalarından Karga Seven Pictures'ın, Türkiye'deki ilk projesi "Gönder Gitsin" FOX ekranlarında eğlendirmeye devam ediyor. Eğlence dolu dakikalara tanık olacağınız "Gönder Gitsin" 8 Temmuz Cumartesi günü FOX'ta…

Sunuculuğunu Timur Acar'ın yaptığı Gönder Gitsin'in 8 Temmuz Cumartesi günü 00:15'te yayınlanacak olan altıncı bölümüne, 5 aylık evli Merve-Okan Türkyılmaz çiftinin evlilik teklifi damgasını vurdu. Teklif bile almadan evlendiklerini söyleyen Merve'ye Timur Acar'dan destek geldi. Bunun üzerine Okan Bey dizlerinin üzerine çökerek aylar önce yapması gereken teklifi yaparak Merve Hanım'a ve stüdyoya duygusal anlar yaşattı.

Yakın arkadaş olan Meral Yalçın ve Zeynep Avşar ikilisi enerjileri ile yarışmaya renk kattı. İlk iki soruda hayli zor anlar yaşayan ikili Bremen Mızıkacıları sorusuyla hem kendi kafalarını karıştırdı hem de izleyenlere eğlenceli dakikalar yaşattı. Yarışmacıların "Afrodizyak" sorusuna yaptığı yorumlar Timur Acar'ı şaşkına çevirdi.

Çevreci ve gezgin arkadaşlar Egemen Yavaş-Gülsen Geçim ikilisinden bisikleti ile Üsküdar'dan yola çıkıp Londra'ya giden Egemen'in yolculuk maceraları ve Egemen ve Gülsen'in "hindi" ile sınavı görülmeye değer anlara sahne oldu. İkilinin ilginç diyaloglarına tanıklık edeceğiniz bu büyük eğlenceyi kaçırmayın.