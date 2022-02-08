Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm ne zaman? Evlilik Hakkında Her Şey 18. bölüm bugün var mı? Evlilik Hakkında Her Şey 18. bölüm fragmanı yayınlandı

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EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bora ve Sergen'in büroda yarattığı depremin etkileri sürerken Songül'ün ani gelişi Azra'yı zor bir davayla karşı karşıya bırakacaktır. Serhan Gülan davasının ortaya çıkmasıyla Azra'nın Yıldırım'a olan güveni sarsılır. Yıldırım, Azra'nın güvenini tekrar kazanabilmek için harekete geçer. Çolpan ve Sanem tarafından ihanetle suçlanan Deniz'e aileden sürpriz bir isim yardım eli uzatır. Bugüne kadar aile hukuku davalarına bakan Arsen Cevher Hukuk Bürosu'nda Bora'nın yönetime geçmesiyle ceza davalarına da bakılmaya başlanır. Müvekkil portföyündeki bu değişim Sanem'i heyecanlı bir maceraya sürükleyecektir. Oğlu Eren'in babasıyla birlikte yaşamak istemesi Azra üzerinde sarsıcı bir etki yaratır. Kendi hukuk bürosundan uzaklaşmak zorunda kalan Erman geçmişini sorgulamaya başlar. Çolpan'la geçmişlerine ait büyük bir sırrın Bora ile bağlantısı olduğundan şüphelenir.Erman'ı bürodan uzaklaştırmayı başaran Bora için sıradaki hedef Çolpan Cevher'dir. Fakat savaş bayraklarını asan Cevher kadınlarıyla uğraşmanın zannettiği kadar kolay olmadığını Bora da anlayacaktır…

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY YENİ BÖLÜMDE NELER OALCAK?

Yıldırım ve Bora'nın geçmişlerindeki sır perdesi aralanırken, Yıldırım'dan şüphelenen Sanem'in bu işin peşini bırakmaya niyeti yoktur.Gözünü karartan Sanem düşmanın inine girmenin yollarını arar. Yüzükle yakalanan Songül, Nadide tarafından tehdit edilmeye başlanır.Azra'nın Songül'ü kurtarmak için bir planı vardır fakat bunun için duayen avukatların yardımı gerekmektedir. Erman ve Çolpan, Songül davasında Azra'ya sürpriz bir yardımda bulunurlar. Bununla beraber Güneş'in kafesini yeni üsleri olarak belirleyen Erman ve Çolpan, "kırk yıllık günah" olarak adlandırdıkları Vedat Parmaksız davasını, Azra, Sanem ve Yıldırım'la paylaşırlar. Bora hakkındaki düğümü çözmenin tek yolu, onun gerçekte kim olduğunu öğrenmekten geçmektedir. Sonuç olarak Vedat Parmaksız ve Bora arasında bir bağ olup olmadığını araştırmaya karar verirler. Fakat bunun için önemli bir düşmanının yardımına ihtiyaçları vardır. Bu meseleyi sona erdirmeye kararlı olan Azra ve Sanem'i tehlikeli bir yolculuk beklemektedir.

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