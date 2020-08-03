Yıldız Asyalı'dan, ayrıldığı sevgilisi Kerem Saka'ya gönderme: İyi oyuncu, başarılarının devamını dilerim
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Yıldız Asyalı'dan, ayrıldığı sevgilisi Kerem Saka'ya gönderme: İyi oyuncu, başarılarının devamını dilerim

Yönetmen Kerem Saka ile evlilikleri sadece 30 gün süren oyuncu Yıldız Asyalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eski sevgilisine göndermede bulundu. Asyalı, düğünlerinden çekilmiş bir kareyi paylaşarak, "İyi oyuncuymuşsun, başarılarının devamını dilerim" dedi.

03.08.2020 23:48 | Son Güncelleme: 04.08.2020 00:22

Rüya gibi başlayan evliliğini 30 gün sonra bitiren oyuncu Yıldız Asyalı, sosyal medya hesabından düğünlerinden çekilmiş bir kareyi paylaşarak altına, "İyi oyuncu! Başarılarının devamını dilerim" notunu düştü.

Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı "Rüya Şahiner" karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Yıldız Asyalı, 29 Haziran'da bir süredir birlikte olduğu yönetmen Kerem Saka ile Bodrum'da bir düğün yaptı. Nikah kıymadan sadece düğün yapan Yıldız Asyalı'nın mutluluğu kısa sürdü. Sevgilisinden şiddet gördüğünü söyleyen Asyalı, geçtiğimiz günlerde evlerini ayırdı.

ESKİ SEVGİLİSİNE GÖNDERME

Yıldız Asyalı eşi Kerem Saka ile düğünlerinde çekilmiş bir karesini Instagram hesabından paylaşıp altına şu notu düştü: İyi oyuncu! Başarılarının devamını dilerim.

İşte o paylaşım:

Evliliği 30 gün süren Yıldız Asyalı'dan eski eşine gönderme: İyi oyuncu, başarılarının devamını dilerim
Yıldız Asyalı'dan, ayrıldığı sevgilisi Kerem Saka'ya gönderme: İyi oyuncu, başarılarının devamını dilerim

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