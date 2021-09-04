Evli şirket müdürü, garajda hapsettiği genç kızın ellerini kelepçeleyerek defalarca tecavüz etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Evli şirket müdürü, garajda hapsettiği genç kızın ellerini kelepçeleyerek defalarca tecavüz etti

Evli şirket müdürü, garajda hapsettiği genç kızın ellerini kelepçeleyerek defalarca tecavüz etti
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Rusya'da evli bir şirket müdürünün, sosyal medya aracılığıyla tanıştığı 23 yaşındaki Elizaveta Babikova'ya garajda defalarca kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanması büyük yankı uyandırdı.

Rusya'da evli şirket müdürü 39 yaşındaki Sergei Sveshnikov isimli şahsın, sosyal medyadan tanıştığı 23 yaşındaki Elizaveta Babikova isimli kıza tecavüz iddiasıyla tutuklanması çok konuşuldu. Sveshnikov isimli şahıs, garaja kilitleyerek, ellerini kelepçelediği genç kadına 10 gün boyunca tecavüz etmekten yargılanıyor.

"İÇ ÇAMAŞIRIMI İNDİRMEMİ SÖYLEDİ"

Genç kadın Elizaveta Babikova'nın da olayla ilgili ifadeleri ortaya çıktı. Sveshnikov ile ilk kez buluştuğunu ve adamın kendisini siyah bir cip ile aldığını anlatan genç kadın, bir süre ilerledikten sonra durakta durduklarını ve adamın kendisine iç çamaşırını soyması yönünde istekte bulunduğunu söyledi.

Evli şirket müdürü, garajda hapsettiği genç kızın ellerini kelepçeleyerek defalarca tecavüz etti

BIÇAK ÇIKARIP, DİRENDİ

Babikova, cinsel ilişkiye girmek istemediğini ve bu durumu da ona söylediğini ifade etti. Genç kadın, adamın diretmesinin ardından bir bıçak çıkardığını ve kendisini savunduğunu belirtti.

KELEPÇELEYEREK KAÇIRDI

Babikova, Sveshnikov'un bir anda cebinden kelepçe çıkardığını ve ellerini kelepçelediğini söyledi. Daha sonra genç kadını garaja götüren adam, burada günlerce tecavüzde bulundu. Genç kadın, polis ekiplerinin takibi ve çalışması sonucu kurtarıldı. Evli müdür, ilerleyen günlerde mahkemeye çıkacak.

Genç kadının yaptıkları pes dedirtti! 13 yaş küçük çocukla cinsel ilişkiye girip bir de kayda aldı
Genç kadının yaptıkları pes dedirtti! 13 yaş küçük çocukla cinsel ilişkiye girip bir de kayda aldı
Arkadaşının telefonundaki videoda 8 yaşındaki kızının taciz edildiğini gören baba, katil oldu
Arkadaşının telefonundaki videoda 8 yaşındaki kızının taciz edildiğini gören baba, katil oldu
Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Mansur Yavaş Mevlüt Çavuşoğlu Sultan Alparslan
Magazin Müge Anlı Derya Baykal Derya Şensoy Gülben Ergen
Spor Cristiano Fatih Terim Şenol Güneş Alper Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Evli şirket müdürü, garajda hapsettiği genç kızın ellerini kelepçeleyerek defalarca tecavüz etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.9.2021 20:03:07. #1.14#

title