Evli oyuncu Ayhan Taş, iki kadınla görüntülenince panikledi Eşi hamile olan oyuncu Ayhan Taş, önceki akşam iki kadın arkadaşıyla bir mekanda görüntülendi. Kameraları görünce panikle oyuncu, mekandan gitmeye çalışırken "Karım hamile, lütfen yanlış olmasın" dedi.

Rol aldığı dizilerdeki rolleriyle akıllara kazınan oyuncu Ayhan Taş, önceki akşam Cihangir'de bir mekanda görüntülendi. İki erkek ve iki kadının eşlik ettiği oyuncu, kameraları görünce panikledi.

KADIN ARKADAŞI BAĞIRMAYA BAŞLADI

Milliyet'te yer alan habere göre: Cihangir'de bir mekanda saat 02:30'da hesabı isteyen Ayhan Taş'ın yanında bulunan kız arkadaşları, mekandan çıkış yapmak istedi. Bir anda patlayan flaşlarla neye uğradığını şaşıran bir kadın, kot montu ile yüzünü saklamaya çalıştı. Muhabirlere tepki gösteren kadın, "Beni neden çekiyorsunuz, işinize bakın" diyerek bağırdı.

"EVLİ OLDUĞUMU BİLİYORSUNUZ, YANLIŞ ANLAŞILMA OLMASIN"

Karşısında kameraları görünce şaşkına dönen oyuncu Ayhan Taş, "Arkadaşlar benim eşim ikinci çocuğumuza hamile, lütfen yanlış olmasın" dedi. Yanlış anlaşılmaktan korkan Taş, "Gazeteci arkadaşlarım, yanımdaki kadınlar misafirlerimiz. Benim evli olduğumu biliyorsunuz, lütfen yanlış bir anlaşılma olmasın" ifadelerini kullandı.

Öte yandan yüzünü gizleyen gizemli kadın, parmağındaki alyansını soran muhabirlere, "Evli ya da değilim, size ne! Beni rezil ettiniz" diyerek, bağırdı.