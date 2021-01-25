Son dakika haber | Evlat nöbetindeki baba, annelerin acısını anlatan kitap yazdı

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 193 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 511'inci günde de sürüyor. Vatani görevi için usta birliğine giderken, 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan oğlu Müslüm (20) için oturma eylemini sürdüren Şevket Altıntaş, annelerin çektiği acıyı ve hasreti dile getirmeye çalıştığı, 'Diyarbakır Annelerinden Dünyaya' adlı bir kitap çıkardığını belirterek, "Somut örneklerle annelerin çektiği acıyı ve hasreti dile getirmeye çalıştım. Olur da bir tane delikanlı görür, anlar ve dağa gitmekten vazgeçer. Benim ülkemin gencini bunlar kandırıyorlar" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos 2019'da ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, geçen yıl 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 20 OLDU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma, Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun ile en son Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin'in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.

'ACILARIN NE KADAR BÜYÜK OLDUĞUNU ANLADIM'

2015 yılında vatani görevi için usta birliğine giderken Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerin kaçırdığı oğlu Müslüm için eşi Songül Altıntaş ile beraber evlat nöbetini sürdüren Şevket Altıntaş, oğlunun kaçırıldıktan sonra HDP il binasına getirildiğini söyledi. Altıntaş, burada bulunduğu süreç içerisinde acıların ne kadar büyük olduğunu anladığını ve kitap yazmaya karar verdiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Sadece benim çocuğu değil ülkemin çocuklarını kaçırıp, kaçırıp götürüyorlar. Bütün bu acıları göz önüne aldım. Ben buraya gelirken sadece kendi oğlum için gelmiştim ama buraya geldikten sonra, acının büyüklüğünü fark ettim. Buradaki herkes kendine farklı misyonlar üstlendi. Bense 'Diyarbakır annelerinden dünyaya' isimli kitabı çıkarmaya karar verdim. Tek kelime bile yalan söylemem. Somut örnekler ile annelerin çektiği ızdırabı, acıyı ve hasreti dile getirmeye çalıştım. Olur da bir tane delikanlı görür, anlar ve dağa gitmekten vazgeçer. Benim ülkemin gencini bunlar kandırıyorlar. Bana göre tek çözüm, annenize ve babanıza kulak vermeniz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı