Evlat nöbetindeki anne: Evladımı HDP'den ve PKK'dan istiyorum
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Evlat nöbetindeki anne: Evladımı HDP'den ve PKK'dan istiyorum

13.02.2021 12:38 | Son Güncelleme: 13.02.2021 12:44
Evlat nöbetindeki anne: Evladımı HDP'den ve PKK'dan istiyorum

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 203 aile, eylemlerini 530'uncu günde, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kaldıkları otelde sürdürdü.

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 203 aile, eylemlerini 530'uncu günde, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kaldıkları otelde sürdürdü. İstanbul Sultanbeyli'de 2014'te 18 yaşındayken, kaçırılan kızı Şeyma için evlat nöbetine devam eden Türkan Mutlu, "Evladımı HDP'den ve PKK'dan istiyorum. Evladımdan bir haber alana kadar buradan gitmeyeceğim. Evladımı nasıl götürdülerse öyle de getirsinler" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 21 Ağustos 2019'da ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP'nin Diyarbakır'daki binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 23 OLDUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma, Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin ve evlat nöbetinde olmayan 2 ailenin çocukları ile en son Selma Han'ın oğlu Onur'un da teslim olmasıyla, evlatlarına kavuşan aile sayısı 23 oldu.'EVLADIMI İSTİYORUM'İstanbul Sultanbeyli'de 2014 yılında 18 yaşındayken, kaçırılan kızı Şeyma için evlat nöbetini kısıtlama nedeniyle kaldıkları otelde sürdüren Türkan Mutlu, "HDP, 7 sene oldu, benim ciğerimi kopardı. Evladımı HDP'den ve PKK'dan istiyorum. Evladımdan bir haber alana kadar buradan gitmeyeceğim. Evladımı nasıl götürdülerse öyle de getirsinler. Kızım, beni görüp duyuyorsan gel, korkma. Size diyorlar 'Devlet sizi hapse atar'. Kesinlikle öyle bir şey yok. Ben evladımı istiyorum, benim kapım her zaman ona açık" diye konuştu. 

Evlat nöbetindeki anne: Evladımı HDP'den ve PKK'dan istiyorum
Evlat nöbetindeki anne: Evladımı HDP'den ve PKK'dan istiyorum
Evlat nöbetindeki anne: Evladımı HDP'den ve PKK'dan istiyorum
Evlat nöbetindeki anne: Evladımı HDP'den ve PKK'dan istiyorum
Evlat nöbetindeki anne: Evladımı HDP'den ve PKK'dan istiyorum
Evlat nöbetindeki anne: Evladımı HDP'den ve PKK'dan istiyorum
Evlat nöbetindeki anne: Evladımı HDP'den ve PKK'dan istiyorum
Evlat nöbetindeki anne: Evladımı HDP'den ve PKK'dan istiyorum

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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