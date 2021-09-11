EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE BU ÇİLE ARTIK BİTSİN - Haberler
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EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE BU ÇİLE ARTIK BİTSİN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 233 ailenin evlat nöbetinde 740'ıncı güne girildi.

DİYARBAKIR'da, çocukları terör örgütü Pkk tarafından kaçırılan 233 ailenin evlat nöbetinde 740'ıncı güne girildi. Lise öğrencisiyken 2003'te kaçırılan oğlu Faruk için Kars'tan gelerek, eyleme katılan Rahime Taşçı, Burada bekliyoruz, inşallah bu çile biter dedi.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını düşünerek HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 233 ailenin 740 gündür sürdürdüğü evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 32 oldu.

Kars'ta, 2003 yılında lise öğrencisiyken, 15 yaşında kaçırılan oğlu Faruk için oturma eylemini sürdüren Rahime Taşçı, O benim tek erkek evladım. Sesimi duyuyorsa bir an önce geri gelmesini istiyorum. Anne ve babasını tek bırakmasın. Bu annelerin ve babaların bu çocuklarını geri getiririz. Burada bekliyoruz, inşallah bu çile biter. Sesimizi duysunlar, anne ve babaların seslerini duyanlar buraya gelsin. Çocukları belki böyle dağdan geri getiririz. Bu çile artık bitsin, hep beraber sesimizi duyuralım dedi.

EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE BU ÇİLE ARTIK BİTSİN

EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE BU ÇİLE ARTIK BİTSİN

EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE BU ÇİLE ARTIK BİTSİN

EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE BU ÇİLE ARTIK BİTSİN

EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE BU ÇİLE ARTIK BİTSİN
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Haber: EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE BU ÇİLE ARTIK BİTSİN - Haberler
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