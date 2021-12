Evlat acısıyla sokağa çıkamıyor, pencereden bakamıyor

BURSA (DHA) - BURSA'da, hasarlı trafik kazası sonrası çıkan tartışmada, polis memuru Oktay Doğru (27) tarafından tabancayla vurularak öldürülen İbrahim Can Asanı'nın (23) annesi Gülsevim Asanı'nın evlat acısı dinmiyor. Evlilik hazırlığı yapan oğlu gözlerinin önünde öldürülen Gülsevim Asanı, o günden sonra evden dışarı çıkamıyor, pencereden bakamıyor. Asanı, "Her şeyi camdan bire bir gördüm. Her şeyi saniye saniye yaşadım. Canımızı emanet ettiklerimiz, can aldılar" dedi.

Olay, 9 Haziran'da Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi Tan Sokak'ta meydana geldi. Birlikte alkol aldıktan sonra eve dönmek için araçla yola çıkan Semih Tatlı (27) ve Tugay Aras'ın (21) içinde bulunduğu otomobil, İbrahim Can Asanı'nın kullandığı otomobile çarptı. Kaza sonrası taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında iddiaya göre Asanı, iki arkadaşa silah çekerek, hakaret etti. Olay yerinden ayrılan Semih Tatlı ve Tugay Aras, Bursa'daki ailesinin yanına izinli olarak gelen Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Özel Hareket Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru arkadaşları Oktay Doğru'yu arayarak, yaşanılanları anlattı. Bunun üzerine Oktay Doğru, Furkan U. (20) ile birlikte arkadaşlarının yanına gitti. 4 arkadaş, İbrahim Can Asanı'yı evinin olduğu sokağın başında buldu. Polis memuru Doğru, kaçmaya çalışan Asanı'ya ateş etti. Ağır yaralanan İbrahim Can Asanı, hastanede yaşamını yitirdi.

İbrahim Can Asanı'nın annesi Gülsevim Asanı ile kız arkadaşı İlayda Ulaş'ın da ifadesine başvurulan duruşmada, Asanı'nın kız kardeşi Rabia Selma Asanı ile Makedonya asıllı babası Florin Asanı sanıklardan şikayetçi oldu. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.