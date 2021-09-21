Evinin önünde saldırıya uğrayan Yiğit Marcus Aral: Kerem'in selamı var deyip dövdüler, o kimmiş öğreneceğiz

İtalya tatilinin ardından sevgilisi Şevval Şahin ile Türkiye'ye dönen eski Survivor yarışmacısı Yiğit Marcus Aral, evinin önünde 4 kişinin saldırısına uğradı. Yüzünde ciddi kırıklar meydana gelen Aral, şikayetçi olmak için gittiği emniyet çıkışı görüntülendi.

"KEREM BEY'İN KİM OLDUĞUNU ÖĞRENECEĞİZ"

Oldukça gergin olduğu görülen Yiğit Marcus Aral, yaşadığı olayla ilgili "Kerem Bey'in selamı var diyerek 4 kişi saldırdı. Kerem Bey'in kim olduğunu bilmiyorum. Bakalım kim olduğunu öğreneceğiz. Tutuklanacaklar. Hepsi tutuklanacak" ifadelerini kullandı.

MARCUS, KEREM'İ DENİZE ATMIŞTI

Yiğit Marcus Aral, geçtiğimiz aylarda Şevval Şahin'le yollarını ayırmıştı. Şahin, ayrılık döneminde Kerem Kamışlı ile bir mekanda yemek yerken Yiğit Marcus Aral gelmişti. Eski sevgilisini başka bir erkekle görünce deliye dönen Aal, Kamışlı'yı denize atmıştı.

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