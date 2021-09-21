Evinin önünde saldırıya uğrayan Yiğit Marcus Aral: Kerem'in selamı var deyip dövdüler, o kimmiş öğreneceğiz - Haberler Magazin
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Evinin önünde saldırıya uğrayan Yiğit Marcus Aral: Kerem'in selamı var deyip dövdüler, o kimmiş öğreneceğiz

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Manken Şevval Şahin'in sevgilisi Yiğit Marcus Aral, evinin önünde 4 kişinin saldırısına uğradı. Karakol çıkışı görüntülenen Aral, Sabancı'nın torunu Kerem Kamışlı'yı hedef göstererek "Kerem'in selamı var diyerek dövdüler. Kimmiş o Kerem öğreneceğiz" dedi.

İtalya tatilinin ardından sevgilisi Şevval Şahin ile Türkiye'ye dönen eski Survivor yarışmacısı Yiğit Marcus Aral, evinin önünde 4 kişinin saldırısına uğradı. Yüzünde ciddi kırıklar meydana gelen Aral, şikayetçi olmak için gittiği emniyet çıkışı görüntülendi.

"KEREM BEY'İN KİM OLDUĞUNU ÖĞRENECEĞİZ"

Oldukça gergin olduğu görülen Yiğit Marcus Aral, yaşadığı olayla ilgili "Kerem Bey'in selamı var diyerek 4 kişi saldırdı. Kerem Bey'in kim olduğunu bilmiyorum. Bakalım kim olduğunu öğreneceğiz. Tutuklanacaklar. Hepsi tutuklanacak" ifadelerini kullandı.

Evinin önünde saldırıya uğrayan Yiğit Marcus Aral: Kerem'in selamı var deyip dövdüler, o kimmiş öğreneceğiz

MARCUS, KEREM'İ DENİZE ATMIŞTI

Yiğit Marcus Aral, geçtiğimiz aylarda Şevval Şahin'le yollarını ayırmıştı. Şahin, ayrılık döneminde Kerem Kamışlı ile bir mekanda yemek yerken Yiğit Marcus Aral gelmişti. Eski sevgilisini başka bir erkekle görünce deliye dönen Aal, Kamışlı'yı denize atmıştı.

Yiğit Marcus Aral, evininde önünde saldırıya uğradı! İlk ifadesinde Kerem Kamışlı'nın adını verdiYiğit Marcus Aral, evininde önünde saldırıya uğradı! İlk ifadesinde Kerem Kamışlı'nın adını verdi

Evinin önünde saldırıya uğrayan Yiğit Marcus Aral: Kerem'in selamı var deyip dövdüler, o kimmiş öğreneceğiz
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Ecem Altan
Ecem Altan
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Yorumlar (1)
SERPACO FRANK:Cinayete Tam Teşebbüs suçu işlemene rağmen seni hapse atmadılar ki yanağından sadece bir buse alan adamları içeri tıksınlar :)))
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Haber: Evinin önünde saldırıya uğrayan Yiğit Marcus Aral: Kerem'in selamı var deyip dövdüler, o kimmiş öğreneceğiz - Haberler Magazin
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