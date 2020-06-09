Evinin balkonunda buldu, gözü gibi bakıyor
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Evinin balkonunda buldu, gözü gibi bakıyor

Bursa'nın İznik ilçesinde ikamet eden 15 yaşındaki Mustafa Uysal, evinin balkonunda rastladığı ve kavanozda beslemeye başladığı gergedan böceğine gözü gibi bakıyor.

Evinin balkonunda buldu, gözü gibi bakıyor
09.06.2020 13:09 | Son Güncelleme: 09.06.2020 13:30

Bursa'nın İznik ilçesinde ikamet eden 15 yaşındaki Mustafa Uysal, evinin balkonunda rastladığı ve kavanozda beslemeye başladığı gergedan böceğine gözü gibi bakıyor.

Bundan 5 sene önce Türkiye'nin birçok yerinde gergedan böceği çılgınlığı yaşanıyordu. Böceğin 90 bin dolara satıldığı iddialarını duyan vatandaşlar gergedan böceği yakalamaya başlamıştı. Bazıları evcil bir hayvan gibi evlerinde besledikleri hayvanları bir şekilde satarak para kazanmaya çalıştı ancak, böceğin para etmediği bilimsel olarak ortaya konulunca çılgınlık da sona erdi.

Bursa'nın İznik ilçesinde ikamet eden 15 yaşındaki Mustafa Uysal, evinin balkonunda Latince adı 'Oryctes Nasicornis' olan boynuzlu gergedan böceği buldu. Boynuzuyla dikkat çekici böceği kavanoza koyan Uysal, internet üzerinden böceğin değerli olduğunu öğrendi. Herhangi bir kar amacı olmayan Mustafa, "Balkona oturmak için çıktım. Yerde böceği fark ettim. İnternetten araştırdım ve meşhur gergedan böceği olduğunu öğrendim. Bir süredir besliyorum. İyice alıştı. Bu böceği evimde beslemeyi düşünüyorum" dedi.

Gergedan böceği, Antarktika hariç her kıtada bulunabilen boynuzlu bir böcek olarak biliniyor. Dünyanın en güçlü böcekleri arasında yer alıyor. Yaprak, çöp, bitkiler altına sığınarak yaşıyor. Kabuğunda bulunan keratin maddesi kimya sanayi, kozmetik sanayi ve ilaç sanayisinde kullanılıyor. Mali değeri böceğin büyüklüğüne göre değişiyor. Ağırlığının 850 katına kadar taşıma kapasitesi olduğundan koleksiyoncular tarafından rağbet görüyor. Boynuz sadece erkeğinde bulunan bu böceğin toplanıp satılması ve alınması 5 sene önce yasaklandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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