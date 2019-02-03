Evine Girdiği Kadına Bıçak Zoruyla Tecavüz Etmeye Kalkan Zanlı Tutuklandı
Muğla'da, zorla evine girdiği yalnız yaşayan kadını bıçak zoruyla tecavüz etmeye çalışan zanlı, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderild.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, zorla evine girdiği yalnız yaşayan T.İ. (30) adlı kadına bıçak zoruyla cinsel saldırıda bulunan, yaşanan boğuşmanın ardından kaçıp, saklandığı dağlık arazide yakalanan R.G. (33), tutuklanarak cezaevine gönderildi.
GENÇ KADIN ÇIĞLIK ATARAK YARDIM İSTEDİ
Fethiye'deki bir masaj salonunda çalışan R.G., dün saat 12.00 sıralarında, Taşkaya Mahallesi 122 Sokak'ta T.İ.'ye ait tek katlı müstakil eve gelip, kapıyı çaldı. Kapının açılmasıyla birlikte zorla eve giren R.G., boğazına bıçak dayadığı T.İ.'yi yere yatırarak tecavüze kalkıştı. Evin salon kısmındaki boğuşma sırasında sol el parmakları kesilen T.İ., çığlık atarak yardım istedi. Bu sırada giysilerinin üst kısmını çıkaran R.G., çığlık üzerine paniğe kapılarak pencereden atlayıp kaçtı.
ÇALILARIN ARASINDA YAKALANDI
Polisi arayarak yardım isteyen T.İ. ise, şüphelinin yarı çıplak halde Keloğlu Boğazı mevkiindeki ormanlık alana kaçtığını söyledi. Kısa sürede bölgeye giderek arama yapan polis ekipleri, R.G.'yi kaya mezarlarının bulunduğu alanda, çalılar arasındaki çukurda yakaladı. R.G.'nin, Fethiye Devlet Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrolünde 1.00 promil alkollü olduğu belirlendi.
TUTUKLANDI
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, zorla evine girdiği yalnız yaşayan T.İ.'ye (30) bıçak zoruyla tecavüz etmeye çalışan, yaşanan boğuşmanın ardından kaçıp, saklandığı dağlık arazide yakalanan Ramazan Gül (33), polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Seydikemer Eşen E tipi Cezaevi'ne gönderildi.