Evine gelen adamı öldüren Esra: 12 yıldır peşimdeydi, mecbur kaldım

GAZİEMİR, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, evine gelen Serkan Aydın'ı (36) bıçaklayarak öldüren Esra Uçak'ın (37) savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı. Uçak, yaklaşık 12 yıldır Serkan Aydın'ın kendisini rahatsız ettiğini, evine gelerek kendisiyle birlikte olmak istediğini ve evli olduğunu söylemesine rağmen kendisini kızlarıyla tehdit ettiğini, bu nedenle mecbur kaldığını ileri sürdü.

Olay, 2 Ekim akşamı Irmak Mahallesi 38/4 Sokak'ta meydana geldi. Bir oğlu askerde olan 3 çocuk annesi Esra Uçak, iddiaya göre eşinin olmadığı sırada evine gelen Serkan Aydın ile tartışmaya başladı. Uçak, tartışmanın büyümesi üzerine bıçakla Serkan Aydın'ı yaraladı. Evden gelen sesleri duyan komşular, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri Esra Uçak'ı gözaltına alırken, sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Serkan Aydın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Uçak, polisteki işlemlerini ardından çıkarıldığı makemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Serkan Aydın'ın birçok suçtan sabıkasının bulunduğu ve yaklaşık 8 yıldır cezaevinde olduğu, olay tarihinden kısa bir süre önce çıktığı öğrenildi.