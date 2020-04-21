Evinden çıkamayan çiftçinin tarlasını DSİ suladı
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Devlet Su İşleri, Yüreğir, Adana

Evinden çıkamayan çiftçinin tarlasını DSİ suladı

Evinden çıkamayan çiftçinin tarlasını DSİ suladı Adana'da 66 yaşındaki çiftçi Sinan Ötgen'in 28 dekarlık patates tarlası yağmurlama sistemi ile sulandı Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde Devlet Su İşleri 6.

21.04.2020 13:15 | Son Güncelleme: 21.04.2020 13:16
Evinden çıkamayan çiftçinin tarlasını DSİ suladı

Evinden çıkamayan çiftçinin tarlasını DSİ suladı

Adana'da 66 yaşındaki çiftçi Sinan Ötgen'in 28 dekarlık patates tarlası yağmurlama sistemi ile sulandı

ADANA - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğü ve Seyhan Sol Sahil Sulama Birliği ekipleri, kronik hastalıkları sebebi ile yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında evinden çıkamayan çiftçinin tarlasını suladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çeşitli sebeplerle tarımsal arazisini sulayamayacak durumda olan çiftçilere yardımcı olmak ve dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle tarımsal üretimin olumsuz etkilenmesine engel olmak amacıyla çiftçilerle görüşülerek ihtiyaç olması durumda arazilerinin sulanması için tüm birimlerin seferber edildiğini ilan etmişti. Bu kapsamda gelen talepleri değerlendiren DSİ 6. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Seyhan Sol Sahil Sulama Birliği vasıtasıyla Adana'nın Yüreğir ilçesinde kronik hastalıkları sebebi ile evden çıkmasında sakınca bulunan 66 yaşındaki çiftçi Sinan Ötgen'in Dedepınar Mahallesi'ndeki 28 dekar patates tarlasında yağmurlama sulama yaptı. DSİ 6. Bölge Müdürü Mehmet Akif Balta'nın talimatıyla görevlendirilen Bölge Müdür Yardımcısı Bekir Pehlivan ve Sol Sahil Sulama Birliği Başkanı Şafak Çetin de patates tarlasındaki sulama çalışmalarını takip etti. Çiftçi Sinan Ötgen ise evinde ziyaret edilerek, tarlasının sulanması telefondan görüntülü olarak izletildi.

Sinan Ötgen, kendisine ulaşılarak mağduriyetinin giderilmesinden dolayı Devlet Su İşleri ekiplerine teşekkür ederek, "Rabbim devletimize zeval vermesin. Ben bu yaşımda bile kendi tarlamla bizzat ilgilenirdim. Korona salgını kronik rahatsızlığı olanları daha çok etkiliyormuş. Bu sebeple de bu sene düzenimiz bozuldu. Fakat diğer yandan da sulama sezonu başladı. Tarlada ekinimiz su beklerken devletimiz sahip çıktı. Eğer DSİ ilgilenmese onca emek ziyan olacaktı. Allah hepsinden razı olsun. Hem Tarım Orman Bakanımız Bekir Bey'e hem de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum" dedi.

Evinden çıkamayan çiftçinin tarlasını DSİ suladı

Kaynak: İHA

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