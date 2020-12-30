Evinde uyuyakalan kadın, ekipleri alarma geçirdi
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Evinde uyuyakalan kadın, ekipleri alarma geçirdi

30.12.2020 16:40 | Son Güncelleme: 30.12.2020 16:44
Evinde uyuyakalan kadın, ekipleri alarma geçirdi

SİVAS'ta iş arkadaşlarının telefonla ulaşamadığı L.Ö.(26) adlı kadın, ekipleri harekete geçirdi.

SİVAS'ta iş arkadaşlarının telefonla ulaşamadığı L.Ö.(26) adlı kadın, ekipleri harekete geçirdi. İtfaiyenin eve girmeye hazırlandığı sırada kapıyı açan L.Ö. uyuyakaldığını söyledi. 

Mehmet Paşa Mahallesi Saraybosna Caddesi üzerindeki bir apartmanda yaşayan L.Ö.'ye ulaşamayan iş arkadaşları, polisten yardım istedi. Saat 13.30 sıralarında adrese giden ekipler, zilini çaldıkları kapı açılmayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen İtfaiye ekiplerinin içeri girmek için hazırlık yaptığı sırada L.Ö., kapıyı açtı. Uyuyakaldığını ifade eden L.Ö., sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. 

 


- Sivas
Evinde uyuyakalan kadın, ekipleri alarma geçirdi
Evinde uyuyakalan kadın, ekipleri alarma geçirdi
Evinde uyuyakalan kadın, ekipleri alarma geçirdi
Evinde uyuyakalan kadın, ekipleri alarma geçirdi
Evinde uyuyakalan kadın, ekipleri alarma geçirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arife Defne ARSLAN

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