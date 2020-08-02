Evinde ölü bulunan genç kadının erkek arkadaşı gözaltında
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Evinde ölü bulunan genç kadının erkek arkadaşı gözaltında

Antalya'da evinde ölü bulunan bir kadının, olay anında aynı evde bulunan erkek arkadaşı gözaltına alındı.

Evinde ölü bulunan genç kadının erkek arkadaşı gözaltında
02.08.2020 19:06 | Son Güncelleme: 02.08.2020 20:31

Antalya'da evinde ölü bulunan bir kadının, olay anında aynı evde bulunan erkek arkadaşı gözaltına alındı. Şüphelinin, ilk ifadesinde kız arkadaşının yere düşerek hayatını kaybettiğini söylediği öğrenildi.

Olay, saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 798. Sokak'taki 3 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir süredir birlikte yaşayan Hatice Şimşek (30) ve G.Ç. (31), gece saatlerinde evlerine geldi. Gündüz saatlerinde ise G. Ç, genç kadının öldüğü yönünde polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Şimşek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis olay sırasında evde olduğu ileri sürülen G.Ç. (31) isimli arkadaşının ifadesini aldı. Polis, G.Ç. ile birlikte komşularının da ifadesine başvurdu.

Kollarındaki izler soruldu

Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı ve cinayet büro ekipleri, şüphelinin ifade alma işlemlerini sürdürdü. Sık sık ellerini birbirine bağlayan şüpheli G.Ç.'ye polis ekipleri kollarındaki izleri sordu. Savcı ifadesinin ardından G. Ç., kelepçelenerek gözaltına alındı.

G.Ç.'nin ilk ifadesinde "Alkollüydük yere düştü" dediği öğrenildi. G.Ç. polis merkezine götürülürken gazetecilerin, "Siz mi öldürdünüz?" sorusunu cevapsız bıraktı. Genç kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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