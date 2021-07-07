Evinde iç çamaşırlarıyla dolaşan kadını komşusu bıraktığı notla uyardı: Çocuklarım senin şovunu görmek istemiyor
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Evinde iç çamaşırlarıyla dolaşan kadını komşusu bıraktığı notla uyardı: Çocuklarım senin şovunu görmek istemiyor

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İngiltere'nin Chelmsford şehrinde yaşayan bir kadın, uyumadan önce odasını üzerinde sadece iç çamaşırları varken topladığı için aracına bırakılan bir notla uyarıldı. 26 yaşındaki kadını uyaran notun komşusuna ait olduğu ortaya çıkarken, kağıtta ''Çıplak yürürken en azından panjurlarınızı kapatabilirseniz çok seviniriz! Çocuklarım senin şovunu görmek istemiyor, istemiyoruz. Çok minnettarız" ifadeleri yer aldı.

26 yaşındaki Alex Taylor, işe gitmek üzere evden çıktığında ''Hayatımın şokunu yaşadım'' dediği bir durumla karşılaştı. Arabasının sileceğine konulan bir kağıt gören Alex, gizemli bir komşu tarafından uyarıldı. Gece yatağa gitmeden önce son bir kez odayı toparlayan, kapıyı kilitleyen ve ışıkları kapatan genç kadın tüm bunları iç çamaşırlarıyla yapınca olanlar oldu.

''PANJURLARINIZI KAPATIN''

Tüm bunları perdeleri açık bir şekilde yapan Taylor sabah arabasında bir not buldu. Söz konusu kağıtta, ''Çıplak yürürken en azından panjurlarınızı kapatabilirseniz çok seviniriz! Çocuklarım senin şovunu görmek istemiyor, istemiyoruz. Çok minnettarız, komşularınız'' yazıyordu.

Evinde iç çamaşırlarıyla dolaşan kadına komşusundan uyarı notu: Çocuklarım senin şovunu görmek istemiyor

''ÇIPLAK DOLAŞMIYORDUM AMA DAHA AÇIK OLABİLİRDİM''

Alex, "Başıma gelen en tuhaf şey buydu, hayatımın şokunu yaşadım, bir türlü anlayamıyorum. Çıplak dolaşmıyordum. Bir tişört ve Fransız külot giyiyordum ve kalçamın çoğunu kapatmıştı. Dürüst olmak gerekirse şanslılar çünkü normalde daha açık olabilirim. Çıplak dolaştığım günler de oldu. Kendi tenimde çok rahatım, görünüşümle ilgili bir sorunum yok. Bunun bir sorun olduğunu düşünmek için yetiştirilme tarzlarının ne olduğundan pek emin değilim. İlk başta gerçekten şok oldum ve sonra buna çok kızdım. O kadar sinirliydim ki, komşum olması gereken biri, kapıyı çalıp benimle yüzleşmek yerine ön camıma bir not bırakma cüretinde bulundu. Benimle yüz yüze konuşmak yerine arabama bir not bırakmak zorunda kalmaları kendilerine pek güvenmedikleri anlamına geliyor'' dedi.

Evinde iç çamaşırlarıyla dolaşan kadına komşusundan uyarı notu: Çocuklarım senin şovunu görmek istemiyor

NOTU SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Alex notu sosyal medyada paylaştı ve kendisine destek mesajları geldi. Bir kullanıcı ''Hava kararana kadar bekler, tüm ışıkları açar, her odaya girer ve popomu açarım'' derken bir diğeri, ''Bu senin evin, içinde ne istersen onu giyersin ya da giymezsin. İnsanlar gördüklerini beğenmiyorlarsa başkalarının evlerine bakmamalı'' dedi.

Evinde iç çamaşırlarıyla dolaşan kadını komşusu bıraktığı notla uyardı: Çocuklarım senin şovunu görmek istemiyor
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