Evinde gördüğü manzara karşısında dondu kaldı! Dev yılan, sıçanı nefessiz bırakmış - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Evinde gördüğü manzara karşısında dondu kaldı! Dev yılan, sıçanı nefessiz bırakmış

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya
Evinde gördüğü manzara karşısında dondu kaldı! Dev yılan, sıçanı nefessiz bırakmış

Avustralya'da yaşayan bir adam, spordan eve döndüğünde karşılaştığı manzara karşısında dondu kaldı. Eve giren dev piton, sıçanı nefessiz bıraktıktan sonra yuvasına götürmeye çalıştı. Bu anlar objektiflere yansıdı.

Doğal yaşamın zengin olduğu ülkeler arasında yer alan Avustralya'da yırtıcı hayvanlar gündem olmaya devam ediyor. Brisbane kentinin banliyölerinden Kenmore'da yaşayan John Fegan isimli vatandaşın başına gelenler de ülke çapında çok konuşuldu.

Johng Fegan, arazisinde beslediği Reggie adındaki Avustralya keseli sıçanının eve giren yaklaşık üç metre uzunluğundaki bir halı pitonu tarafından duvara asılı bir yuvaya doğru taşırken gördü.

Evinde gördüğü manzara karşısında dondu kaldı! Dev piton, sıçanı nefessiz bırakmış

Hayvanı sıkı sıkıya saran hali pitonu, Fegan'ın eve çağırdığı yılan avcıları tarafından folluktan indirildiğinde Reggie isimli Avustralya keseli sıçanı ölümden kurtardı.

Evinde gördüğü manzara karşısında dondu kaldı! Dev piton, sıçanı nefessiz bırakmış

Newsweek'e konuşan Fegan, 2011 yılından bu yana arazisindeki kutu içerisinde yaşayan sıçan Reggie'nin geçen yıl bir bebek sahibi olduğunu ancak bebeklerin kaybolduğunu söyledi.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bensu Soral Gökhan Çıra Seren Serengil Kenan İmirzalıoğlu
Spor Burak Elmas Domagoj Vida Muslera Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Yemek Tarifleri Güzel Sözler Rüya Tabirleri Emmanuel Macron Devlet Bahçeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Evinde gördüğü manzara karşısında dondu kaldı! Dev yılan, sıçanı nefessiz bırakmış - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 22:17:23. #1.11#